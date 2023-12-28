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عمل جزئي للعاملين في الخاص

12/28/2023 2:37:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قرارا يقضي بالسماح للعاملين في القطاع الخاص بالعمل الجزئي بحد أقصى 4 ساعات يوميا وبموافقة «صاحب العمل الأصلي» ويستثنى من هذا الحد قطاع المقاولات.
ويأتي القرار الوزاري بهدف إصلاح التركيبة السكانية وتطوير آليات العمل في القطاع الخاص، حيث يسهم العمل الجزئي في الاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة داخل الكويت بديلا عن الاستقدام الخارجي، ما يسهم في معالجة اختلالات التركيبة السكانية وتلبية حاجة سوق العمل.
كما وجه القرار الهيئة العامة للقوى العاملة بالسماح بـ«العمل عن بعد» وإصدار قرار منظم لذلك، حيث يسمح للعاملين بأداء مهام عملهم خارج مقر العمل، ويسري العمل بالقرار من يناير 2024.

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