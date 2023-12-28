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وفاة جندى إسرائيلى بعد إصابته بعدوى فطرية حادة خلال الحرب فى غزة

12/28/2023 2:30:11 PM
(MENAFN- Youm7) توفى جندى فى جيش الاحتلال الإسرائيلى، بسبب إصابته بالتهاب فطرى حاد بقطاع غزة، وأكدت مستشفى إيخيلوف، اليوم الخميس أن الجندى الإسرائيلى الذى أصيب بجروح خطيرة فى غزة وقت سابق من هذا الشهر الجاري توفي بسبب عدوى فطرية خطيرة، وقال الدكتور يوجين كاتشمان، أخصائي الأمراض المعدية فى المستشفى، لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "الجندي المعنى توفى بالفعل فى مستشفى إيخيلوف بسبب عدوى فطرية غازية".



وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي وفاة الجندى لكنه قال إن سبب الوفاة لا يزال قيد التحقيق مضيفا لـ"لتايمز أوف إسرائيل" أنه على حد علمه، هذه هي الحالة الوحيدة لجندي مصاب بفطر قاتل محتمل ولم يعلن الجيش عن تاريخ وفاة الجندي.



وزعمت تقارير إعلامية إسرائيلية حول القضية أمس الأول الثلاثاء أنه يعتقد أن حوالي 10 جنود آخرين مصابون بنفس العدوى الفطرية ويتلقون العلاج منها في المستشفيات الإسرائيلية ولم يتم تأكيد ذلك من قبل الجيش الإسرائيلي أو المراكز الطبية الإسرائيلية.



وقال الجيش الإسرائيلي إن مصدر الفطر قد يكون من أراضي غزة، لكنه لا يزال قيد التحقيق.



وقال مركز أسوتا الطبي في أشدود لتايمز أوف إسرائيل يوم الأربعاء إنه بينما تلقى الجندى المتوفى العلاج هناك في البداية، تم نقله بعد ذلك إلى مستشفى إيخيلوف فى تل أبيب، حيث توفي.



ورفض متحدث باسم أسوتا تقديم أي تواريخ تتعلق بوصول الجندي إلى أسوتا أو نقله إلى إيخيلوف لأسباب تتعلق بالخصوصية.



وأصدرت وزارة الصحة بيانا لصحيفة التايمز أوف إسرائيل قالت فيه إن الإصابة الخطيرة تؤثر على جهاز المناعة، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى موضحة أن "هذه ظاهرة معروفة في عالم الطب وتحدث أيضًا في الحالات التي لا تتعلق بإصابات ساحة المعركة، وفي حالة الإصابات الخطيرة والمعقدة في الميدان، يمكن أن يكون مصدر العدوى هو التربة، لكن هذا ليس حدثا جديدا ولا يتعلق بغزة فقط”.












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