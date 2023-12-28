الأغذية العالمى: الدعم السريع نهبت إمدادات غذائية من مستودعنا بولاية الجزيرة بالسودان

الأغذية العالمى: الدعم السريع نهبت إمدادات غذائية من مستودعنا بولاية الجزيرة بالسودان
التاريخ
12/28/2023 2:30:11 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلن برنامج الأغذية العالمى أن قوات الدعم السريع نهبت إمدادات غذائية من أحد مستودعاتنا في ولاية الجزيرة بالسودان، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.
وأكدت أن المستودع المنهوب بولاية الجزيرة يحوى مخزونا يكفي نحو 1.5 مليون شخص لمدة شهر.
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