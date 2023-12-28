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الأغذية العالمى: الدعم السريع نهبت إمدادات غذائية من مستودعنا بولاية الجزيرة بالسودان

12/28/2023 2:30:11 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن برنامج الأغذية العالمى أن قوات الدعم السريع نهبت إمدادات غذائية من أحد مستودعاتنا في ولاية الجزيرة بالسودان، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وأكدت أن المستودع المنهوب بولاية الجزيرة يحوى مخزونا يكفي نحو 1.5 مليون شخص لمدة شهر.








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