استشهاد 17 فلسطينيًا بقصف ورصاص إسرائيلى فى رفح وبيت لحم

MENAFN - Youm7) استشهد ما لا يقل عن 16 فلسطينيًا، وجرح العشرات، مساء اليوم /الخميس/، إثر قصف إسرائيلى استهدف أحد المنازل فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وشن الطيران الحربى الإسرائيلى غارات على منزل فى مخيم الشابورة فى رفح جنوبى القطاع، ما أدى لوقوع العشرات بين شهداء وجرحى.





كما دمرت طائرات الاحتلال مسجد التقوى شرق حى الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.





وفى محافظة "بيت لحم" الواقعة جنوب الضفة الغربية، استشهد شاب فلسطينى مُتأثرًا بإصابته بالرصاص الحي، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلى صوبه.





وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية -فى بيان صحفى مقتضب- استشهاد الشاب محمد صايل عبد القادر الجندى (38 عامًا) من بلدة يطا جنوب الخليل، عقب إطلاق جيش الاحتلال الرصاص عليه قرب حاجز النفق العسكرى المقام غرب بيت لحم.

