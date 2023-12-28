ميقاتى: استمرار الاستفزازات الإسرائيلية بجنوب لبنان قد يؤدى لاندلاع حرب شاملة بالمنطقة

MENAFN - Youm7) جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى المطالبة بوقف العدوان الاسرائيلى على غزة وجنوب لبنان، معتبرا أن استمرار الاستفزازات الاسرائيلية فى جنوب لبنان قد يؤدى الى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة فى المنطقة ككل.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم لوزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون فى منزله، حيث تم استعراض العلاقات بين البلدين والوضع فى جنوب لبنان وغزة.



ودعا ميقاتى الى ممارسة أقصى الضغوط لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان.



وكرر التأكيد على أن المدخل إلى وقف الحرب فى غزة يبدأ بوقف اطلاق النار ومن ثم الانتقال إلى التفاوض والحل على أساس الدولتين واعطاء الفلسطيننين حقوقهم.



وأكد أن من شأن استمرار المساعدات البريطانية للجيش أن تدعم جهود المؤسسة العسكرية وعملها فى هذا الظرف الصعب.



من جانبه، اعتبر كاميرون ان تصعيد الصراع من غزة إلى لبنان أو البحر الأحمر أو عبر المنطقة ككل، من شأنه أن يرفع مستوى المخاطر وانعدام الأمن فى العالم.



وعبر عن امتنانه لرئيس الوزراء اللبنانى لمناقشة هذه القضايا الحاسمة اليوم ولجهود لبنان لمنع هذا التصعيد.