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مدير تعليم الجيزة يوجه بمتابعة جاهزية المدارس استعدادا لامتحانات نصف العام

12/28/2023 2:30:09 PM
(MENAFN- Youm7) عقد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الخميس، اجتماعًا، مع مديرى المتابعة بجميع إدارات الجيزة التعليمية والمديرية للوقوف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسى الأول، وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، ومحمد حفنى مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.



بدأ الاجتماع بترحيب وكيل الوزارة بالحضور وتهنئتهم بالعام الميلادي الجديد وتوجيه الشكر لهم على حسن الأداء والانضباط فى العمل ثم قام بعرض تعليمات سير الامتحانات.



وأكد مدير المديرية ضرورة المتابعة الدورية للمدارس لمتابعة جاهزيتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وتطبيق الكتاب الدوري 4 لسنة 2021، ومتابعة إزالة السلبيات بالمدارس وتوفير الدعم الفني والمعنوى لمديرى المدارس والتواصل الفعال بين الإدارات والمديرية لسرعة إزالة السلبيات.



ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بتسكين أعضاء المتابعة بمركز توزيع الأسئلة في الشهادة الإعدادية ومتابعة تسليم الأسئلة باللجان والتواصل مع غرف العمليات لمتابعة تنفيذ التعليمات، منوهًا بضرورة متابعة أعمال الصيانة والنظافة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال المتابعات، وتوفير جو هادئ للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.












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