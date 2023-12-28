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التنمية المحلية: مراجعة كل الأدوات والمعدات للتعامل مع أى تجمعات لمياه أمطار

12/28/2023 2:30:09 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، أن هناك ربطا بين غرفة العمليات وإدارة الأزمات وشبكة الطوارئ والسلامة العامة لمراكز السيطرة التي تم إنشاؤها في المحافظات، مشيرا إلى أنهم كوزارة تنمية مع المحافظات أجروا مراجعة لكل الأدوات والمعدات ومحطات الصرف.



وأضاف الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنه تم ضبط ومراجعة المناسيب للترع والمصارف المختلفة على مستوى 27 محافظة وتم الاستعداد ومراجعة كل الآلات وتطهير المصارف استعدادا للأمطار.



واستكمل: "الإسماعيلية شهدت أمطارا متفاوتة وأسفرت عن تجمعات مياه وتم رفعها، والشرقية شهدت أمطارا متوسطة وتم رفعها ومستمرين في رفع الشوارع الداخلية ومحافظة الدقهلية صاحبها برق، وأسفرت عن تجمعات مياه وتم رفعها، وكفر الشيخ وبورسعيد حصل أمطار صاحبها البرق وتم العمل على رفع تجمعات المياه وأيضا القليوبية والقاهرة حصل فيها أمطار ورفعت".












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