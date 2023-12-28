التنمية المحلية: مراجعة كل الأدوات والمعدات للتعامل مع أى تجمعات لمياه أمطار

التنمية المحلية: مراجعة كل الأدوات والمعدات للتعامل مع أى تجمعات لمياه أمطار
التاريخ
12/28/2023 2:30:09 PM
(MENAFN
- Youm7) أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، أن هناك ربطا بين غرفة العمليات وإدارة الأزمات وشبكة الطوارئ والسلامة العامة لمراكز السيطرة التي تم إنشاؤها في المحافظات، مشيرا إلى أنهم كوزارة تنمية مع المحافظات أجروا مراجعة لكل الأدوات والمعدات ومحطات الصرف.
وأضاف الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنه تم ضبط ومراجعة المناسيب للترع والمصارف المختلفة على مستوى 27 محافظة وتم الاستعداد ومراجعة كل الآلات وتطهير المصارف استعدادا للأمطار.
واستكمل: "الإسماعيلية شهدت أمطارا متفاوتة وأسفرت عن تجمعات مياه وتم رفعها، والشرقية شهدت أمطارا متوسطة وتم رفعها ومستمرين في رفع الشوارع الداخلية ومحافظة الدقهلية صاحبها برق، وأسفرت عن تجمعات مياه وتم رفعها، وكفر الشيخ وبورسعيد حصل أمطار صاحبها البرق وتم العمل على رفع تجمعات المياه وأيضا القليوبية والقاهرة حصل فيها أمطار ورفعت".
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