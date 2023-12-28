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إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية فى محافظة الدقهلية

12/28/2023 2:30:09 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، عن
نتيجة قرعة الحج للجمعيات الأهلية الخاصة بالاحتياطي، بعد أن تقدم إلى القرعة عدد كبير من المواطنين.



وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية حددت عدة أوراق من أجل التقديم في حج الجمعيات الأهلية كالآتى:



- أن يكون المتقدم مصري الجنسية



- أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك



- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية



- أن يكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023
















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