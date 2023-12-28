إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية فى محافظة الدقهلية

(MENAFN
- Youm7) أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، عن
نتيجة قرعة الحج للجمعيات الأهلية الخاصة بالاحتياطي، بعد أن تقدم إلى القرعة عدد كبير من المواطنين.
وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية حددت عدة أوراق من أجل التقديم في حج الجمعيات الأهلية كالآتى:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية
- أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك
- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية
- أن يكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023
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