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العاصفة جيريت تدمر منازل وتقطع الكهرباء عن آلاف السكان بالمملكة المتحدة

12/28/2023 2:29:58 PM
(MENAFN- Youm7) وصلت يوم الخميس العاصفة "جيريت" للمملكة المتحدة، مصحوبة برياح عاتية وثلج كثيف لتدمر منازل وتعطل قطارات وتقطع الكهرباء عن آلاف السكان، فى أنحاء اسكتلندا وأجزاء من شمال إنجلترا.



وعمل فنيون وسط سرعة رياح تبلغ 80 ميلا في الساعة في بعض المناطق الساحلية باسكتلندا أثناء محاولتهم إعادة الكهرباء إلى منازل وشركات انقطعت عنها عندما سقطت فروع الأشجار على خطوط الطاقة.





بعد ذلك عادت الكهرباء لأكثر من 31 ألف منزل، لكنها لا تزال مقطوعة عن حوالي 14 ألف منزل صباح الخميس.





كما تسببت "غيريت" أيضا في تعطيل خدمة القطارات على نطاق واسع في جميع أنحاء اسكتلندا، حيث تم تعليق حركة السفر على بعض الخطوط حتى يتمكن المسؤولون من إجراء فحص كامل لشبكة السكك الحديدية.





وسقطت شجرة على مقصورة السائق بأحد القطارات، لكن لم تقع إصابات. كما أغلقت الثلوج بعض الطرق في اسكتلندا.





وقالت الشرطة إنها تلقت تقارير مساء الأربعاء عن تضرر منازل بسبب إعصار صغير في مدينة مانشستر بشمال غرب إنجلترا.



بدورهم، قال مسؤولون محليون إنهم أخلوا نحو 100 عقار خلال الليل، ولم يتلقوا بلاغات عن وقوع إصابات.



من جهته، ألغى مطار هيثرو، مركز السفر الرئيسي في المملكة المتحدة، 18 رحلة جوية يوم الأربعاء بسبب قيود مراقبة الحركة الجوية على الطرق الداخلية. كما تأثرت رحلات جوية إلى المدن الأوروبية مثل برشلونة وبرلين.












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