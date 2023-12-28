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أطباء ألمانيا يضربون عن العمل ويغلقون عياداتهم أمام المرضى لتحسين أجورهم

12/28/2023 2:29:58 PM
(MENAFN- Youm7) تواجه ألمانيا موجة من الاحتجاجات في القطاع الطبي، بعدما أغلقت آلاف العيادات أبوابها أمام المرضى، خلال الفترة بين عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، في ظل إضرابهم عن العمل، من أجل زيادة مادية، الأمر الذى يُربك حسابات برلين قبل احتفالات العام الجديد.



ودخل أطباء ألمانيا في إضراب عن العمل للحصول على امتيازات مادية، وهو ما وصفها كارل لوترباخ، وزير الصحة، بأنها غير مناسبة على الإطلاق، بحسب "إن تي في" الألماني.



وقال "لوترباخ" إنه لا يفهم سبب الإضراب، في إشارة إلى الاحتجاجات المستمرة من قبل مختلف الجمعيات الطبية، وباستثناء سويسرا، بالطبع لا يوجد أي مكان آخر في أوروبا يحقق دخلًا مهنيًا كما هو الحال في ألمانيا، ولا أرى أي مجال لزيادة الرسوم.



وأبدى وزير الصحة الألماني استعداده لمناقشة الشكوى من العبء الزائد والبيروقراطية في الممارسات الطبية، مؤكدًا رغبته في إجراء إصلاحات جديدة.



دعت الجمعيات الطبية إلى إغلاق عيادات الأسرة والممارسات المتخصصة في جميع أنحاء البلاد، والمقرر أن يستمر حتى الجمعة المقبل، وسط توقعات بإغلاق عشرات الآلاف من العيادات في جميع أنحاء البلاد.



وانتقد يوجين بريش، مجلس إدارة المؤسسة الألمانية لحماية المرضى، الإضراب المُعلن، لأنه - من وجهة نظره - يؤثر بالدرجة الأولى على كبار السن والضعفاء.



وقال "بريش"، إن نقابة سائقي القطارات تخلت عن الإضرابات بين عيد الميلاد وبداية العام الجديد، لهذا السبب من غير المفهوم أن تكون هناك دعوات لإغلاق العيادات في وقت يعاني فيه الكثير من الناس من المرض.



ولم تكن إضرابات الأطباء هي الأخيرة في ألمانيا، إذ شهدت برلين، الأسبوع الماضي، ظاهرة الجرارات في مسيرة حاشدة بشوارع العاصمة برلين، ضد ارتفاع أسعار الوقود، وسط مطالبة المزارعين بمزيد من الدعم من حكومة "إشارة المرور"، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.



واحتج المزارعون - بما في ذلك أصحاب الجرارات - ضد إلغاء دعم الديزل، وارتفاع أسعار الوقود والإعفاء من الضرائب على المركبات الذي خطط له ائتلاف إشارة المرور.



ووعد كارل لوترباخ، وزير الصحة الفيدرالي، بثورة إصلاح في مستشفيات ألمانيا، من أجل تطويرها وتخفيف الضغط الاقتصادي على العيادات.



وقال وزير الصحة إن المشكلة تكمن في ألمانيا منذ عشرات السنوات، وهي النظر دائمًا للتكاليف الإجمالية للحالة، إذ تسعى العيادات لعلاج الحالات بأقل تكلفة تحقيق الربح.



وأوضح "لوترباخ" أن هناك العشرات من كبار الأطباء تركوا المستشفيات، بسبب الضغوط الاقتصادية الهائلة.



وطال القطاع الصحي في ألمانيا موجة من الانتقادات، بعد انخفاض عدد الأسرة في المستشفيات لأول مرة منذ 30 عامًا، وسط مُطالبات بإيقاف غلق المستشفيات.



وانخفض عدد أسرة المستشفيات بمقدار الثلث في 30 عامًا، وتحديدًا منذ عام 1991، إذ انخفض عددها في المستشفيات الألمانية إلى 581 سريرًا لكل 100 ألف نسمة، بحسب صحيفة "دي تسايت" الألمانية.



وأدى الانخفاض الملحوظ في عدد أسرة المستشفيات، إلى مُطالبة أحزاب اليسار بوقف إغلاق المستشفيات لمواجهة تلك الأزمة.



وفي عام 1991 كان هناك نحو 656 ألف سرير في ألمانيا، وفي عام 2021 أصبحت عدد الأسرة 483 ألف سرير، ما يعني انخفاض المعدل من 832 إلى 581 سريرًا لكل 100 ألف ساكن خلال 30 عامًا.



ويُخطط كارل لوترباخ، وزير الصحة الفيدرالي، إلى إصلاح المستشفيات، وإعادة بناء نحو 1800 مستشفى في جميع أنحاء البلاد.



وتُشير الأبحاث إلى أن آخر إصلاح في قطاع المستشفيات كان قبل 20 عامًا، وأن واحدة من كل 10 منشآت طبية تتكبد خسائر كبيرة.












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