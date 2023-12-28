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انطلاق أول قطار بين عاصمتى ليتوانيا ولاتفيا خلال 20 عامًا

12/28/2023 2:29:58 PM
(MENAFN- Youm7) انطلق أول قطار خلال ما يقرب من 20 عاما من عاصمة ليتوانيا فيلنيوس إلى عاصمة لاتفيا ريجا، وسط جهود لاستعادة خطوط السكك الحديدية بين دول البلطيق.

وذكرت دورية دول البلطيق اليومية الإخبارية أن رئيسة الوزراء الليتوانية إنجريدا سيمونيته ووزير النقل والاتصالات ماريوس سكوديس وعدد من النواب انضموا إلى الرحلة الافتتاحية للقطار مع عدد من الركاب.


وقال سكوديس للصحفيين -فى محطة سكة حديد فيلنيوس قبل مغادرته- إنه من المقرر إنشاء رابط آخر إلى عاصمة إستونيا تالين فى وقت لاحق، كما تعتزم ليتوانيا أيضًا إنشاء وصلة قطار إلى داوجافبيلس، ثانى أكبر مدينة فى لاتفيا.


وأضاف أنه من الضرورى ربط البلديات ببعضها البعض لتقديم مثال على السياسة الإقليمية، مشيرا إلى أن الخطوات التالية واضحة وسوف تتضمن تمديد خدمة القطارات إلى تالين أيضا، واتخاذ خطوات أخرى لربط الدول الثلاث ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.


من جانبها، أشادت رئيسة الوزراء بالقطار كوسيلة مستدامة سريعة ومريحة للسفر إلى ريجا، وقالت إنها تتوقع أن يزيد خط السكة الحديد من العلاقات الوثيقة بين الليتوانيين واللاتفيين.







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