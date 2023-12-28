بريطانيا تتولى قيادة فرقة العمل المشتركة التابعة لـ ناتو مطلع 2024

MENAFN - Youm7) أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، أن القوات البريطانية ستتولى قيادة فرقة العمل المشتركة عالية الاستعداد التابعة لحلف شمال الأطلسى (الناتو) فى الأول من يناير 2024.

وقال وزير الدفاع البريطانى جرانت شابس، وفقا لما أورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، إن "المملكة المتحدة تقع فى قلب حلف شمال الأطلسي، ومن خلال ترؤسنا فرقة العمل المشتركة عالية الاستعداد التابعة لحلف شمال الأطلسى فى عام 2024، فإننا نحتل موقعًا قياديًا آخر فى الحلف، ونرسل رسالة واضحة مفادها أن بريطانيا تكثف التزاماتها الدفاعية العالمية مع دخول الناتو عامه الخامس والسبعين".



وأوضح أن القوات المسلحة البريطانية على أهبة الاستعداد، فى أى لحظة، للدفاع عن حلفائنا وحماية المصلحة الوطنية البريطانية.



وأضاف وزير الدفاع البريطاني: "لقد أصبح العالم مكانًا أكثر خطورة ومتنازعًا عليه أكثر مما كان عليه منذ عقود، ونحن بحاجة إلى حلف شمال الأطلسى أكثر من أى وقت مضى".





وشدد شابس على التزام المملكة المتحدة وحلفائها بدعم حلف شمال الأطلسى وما يمثله.



ووفقا للحكومة البريطانية، فإن فرقة العمل المشتركة عالية الاستعداد تعد العنصر الأعلى استعدادًا فى قوة الرد الأكبر التابعة لحلف شمال الأطلسى والتى تشمل أيضًا قوات العمليات الجوية والبحرية والخاصة.



وفى عام 2024، ستتألف القوات البرية لقوة المهام المشتركة من حوالى 6000 جندي، مع فريق اللواء القتالى الآلى الخفيف السابع فى المملكة المتحدة - "جرذان الصحراء".



وأضافت انه خلال العام المقبل سيساهم تسعة من حلفاء الناتو - المملكة المتحدة وإسبانيا وبولندا والمجر وتركيا ولاتفيا ومقدونيا الشمالية ورومانيا وألبانيا - فى قوة الرد التابعة للناتو.

