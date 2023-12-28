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نادي بيراميدز ..السماوي يبحث عن بديل باتشيكو قبل إعلان قرار الإقالة

12/28/2023 2:29:55 PM
(MENAFN- Youm7) يكثف مسئولي نادي بيراميدز ، في الوقت الحالي البحث عن مدير فني سوبر يتولي قيادة الفريق الكروي الأول خلال المرحلة المقلبة، بعدما استقرت الإدارة على توجيه الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو بسبب سوء أداء الفريق خلال مواجهة سيراميكا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع ببطولة السوبر المقامة بدولة الإمارات، والتي حسمها الفريق السماوي بركلات الترجيح.



ويرغب بيراميدز في التوصل لاتفاق مع مدير فني جديد يتولي المهمة خلفًا لباتشيكو، حيث يرغب مسئولي النادي عدم ترك المنصب شاغرًا وان يتم الإعلان عن إقالة باتشيكو وفي نفس التوقيت يكون قد تم التوصل لاتفاق مع بديله.



وحقق فريق بيراميدز الميدالية الخامسة فى مشواره الكروى، بعد التغلب على سيراميكا بركلات الترجيح مساء اليوم ،الخميس، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر المصري ،وتحقيق برونزية البطولة.



وتعد برونزية السوبر المصرى هى البطولة الخامسة التي يحققها بيراميدز فى مشواره الكروي ، حيث سبق وحقق 4 ميداليات قبل مواجهة سيراميكا وهى كالتالى :




1- فضية كأس مصر أمام الزمالك



حقق بيراميدز فضية كأس مصر،
بعد الهزيمة بثلاثية دون رد ، أمام الزمالك فى سبتمبر عام 2019



2- فضية الكونفدرالية



حقق بيراميدز اول لقب
افريقى فى مشواره بعد التتويج بفضية كأس الكونفدرالية،
بالخسارة أمام نهضة بركان بهدف دون رد ،بالمباراة التى جمعت الفريقين
أكتوبر من عام 2020



3- فضية كأس مصر أمام الأهلى



حقق بيراميدز فضية كأس مصر بالخسارة امام الاهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما أبريل من العام الجارى باستاد القاهرة



4-
فضية السوبر المصرى



حقق فريق بيراميدز
المركز الثانى وفضية كأس السوبر بعد الخسارة بهدف أمام الاهلى فى مايو الماضى ، باستاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي.












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