محمد محمود يتعادل لفيوتشر أمام الأهلى فى الدقيقة 81 بنهائى السوبر.. فيديو

MENAFN - Youm7) أحرز محمد محمود لاعب مودرن فيوتشر هدف التعادل لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 81 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الخميس على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات، في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، لتصبح النتيجة 2-2 ويقترب الفريقين من اللجوء لوقت إضافى مدته نصف ساعة حال انتهاء الوقت الأصلى بتلك النتيجة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول في الدفاع، مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور في الوسط، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو في الهجوم.

وعلى دكة البدلاء كلا من: خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد.

فيما جاء تشكيل مودرن فيوتشر كالتالي: محمود جنش في حراسة المرمى، وجوناثان نجويم، محمد ربيعة ، علي الفيل ، باسم علي في الدفاع، وغنام محمد، بيلو، محمد صادق في الوسط، وعبد الكبير الوادي ، احمد عاطف، مروان مجسن في الهجوم.

وعلى مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمود رزق، محمد عبد السلام ، محمد محمود ، علي زعزع ، اموراني حساني ، عمر السعيد ، كجالي درامي، هشام عادل.

وبدأت بطولة كأس السوبر المصري عام 2001 وأقيمت منها عشرين نسخة، والنسخة القادمة تحمل الرقم 21، وحتى النسخة الماضية أقيمت البطولة بين الفائز ببطولة الدوري العام وبطل كأس مصر، وبداية من نسخة 2023 تقام البطولة بين أربعة أندية، بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.

وصل الأهلي للنهائي بعد تغلبه على سيراميكا بهدف للا شيء، ووصل فيوتشر بعد تغلبه على بيراميدز 14-13 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء لانتهاء المباراة بالتعادل دون أهداف.

ويعد مودرن فيوتشر الفريق التاسع الذي يلعب مع الأهلي في تاريخ مواجهاته بكأس السوبر المصري، سبق للأهلي مواجهة الزمالك وإنبي والإسماعيلي وحرس الحدود والمصري وطلائع الجيش وبيراميدز عندما كانت البطولة بنظام المباراة الواحدة بين بطلي الدوري والكأس، كما واجه سيراميكا في النسخة الحالية بعد تغيير نظام المسابقة.

لعب الأهلي ثماني عشرة مباراة في تاريخ مواجهاته بالبطولة، فاز في إحدى عشرة مباراة، وخسر مباراة واحدة، وتعادل في ست مباريات تم حسمها بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، جاء الحسم لمصلحة الأهلي في ثلاث مباريات، ولمصلحة منافسيه في المباريات الثلاثة الأخرى، أحرز لاعبو الأهلي في هذه المواجهات تسعة عشر هدفاً واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، ففاز بكأس البطولة ثلاث عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة فرق المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.



