الأهلى يتعادل مع مودرن فيوتشر 2/2 فى نهائى السوبر.. واللجوء لوقت إضافى

MENAFN - Youm7) انتهت مباراةالأهليومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات بالتعادل 2/2 ليلجأ الفريقين إلى وقت إضافي من 30 دقيقة.

سجل للأهلي ، كهربا وحسين الشحات ولمودرن فيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود.

الشوط الأول

جاء بداية المباراة حماسية من الفريقيين وهدد فيوتشر مرمى الأهلي مُبكراً وأرسل مروان محسن تمريرة طولية في اتجاة عبد الكبير الوادي خلف المدافعين وسدد الأخير الكرة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب بسنتيمرات في الدقيقة التاسعة.

جاء الرد سريعاً من الأهلي بهدف عن طريق كهربا في الدقيقة 13 من ركنية علي معلول.

بعد الهدف حاول فيوتشر العودة للمباراة وشكّل أكثر من كرة خطرة على مرمى مصطفى الشناوي ،وسنحت أكثر من فرصة لأحمد عاطف والوادي لكن دفاع الأهلي تعامل معها بشكل جيد.

أوحرز حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 34 حيث تبادل الكرة مع كهربا ومرر الأخير للأول ليُسجل كهربا الهدف الثاني للأهلي.

بعد الهدف ، سجل عبد الكريم الوادي لاعب مودرن فيوتشر هدفاً قبل أن يعود لاعبي الأهلي للملعب ليُقرر محمد عادل حكم المباراة إلغاء الهدف.

ضغط مودرن فيوتشر في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بحثاً عن تعديل النتيجة مع محاولات هجومية من الأهلي ونال محمد صادق بطاقة صفراء للخشونة مع حسين الشحات ويستمر الضغط من مودرن فيوتشر مع تماسك أهلاوي لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بشكل حماسي من الفريقين وضغط الأهلي بحثاً عنى هدف ثالث كما بحث فيوتشر عن الهدف الأول وأهدر بيرسي تاو والشحات فرصتين لتسجيل هدف ثالث للأهلي.

وتعرض حسين الشحات للإصابة في الدقيقة 60

وتلقي العلاج وأستكمل المشاركة في المباراة ، وأهدر معلول فرصة تسجيل هدف ثالث للأهلي.

وأنطلق امام عاشور بهجمة خطرة للأهلي لكن دفاع مودرن فيوتشر تدخل وأنقذ الموقف ، وفي الدقيقة 64 شارك طاهر محمد طاهر بدلاً من حسين الشحات.

وبمرور الوقت تسابق لاعبي الأهلي في إهدار الفرص مع هجمات مرتدة لفريق مودرن فيوتشر ، وتعرض امام عاشور لإصابة وشارك كريم فؤاد بدلاً من إمام عاشور وموديست بدلاً من كهربا.

وسجل عمر السعيد هدف مودرن فيوتشر الأول في الدقيقة 76 بعدما أستغل خطأ مشترك من محمد عبد المنعم ومصطفى شوبير ، وتراجع أداء الأهلي ليمنح الفرصة لفريق مودرن فيوتشر لتسجيل الهدف الثاني عن طريق محمد محمود في الدقيقة 82 من تسديدة قوية حوّل طكوكا مسارها لتسكن شباك مصطفى شوبير.

وشارك محمد مجدي أفشة بدلاً من أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 88 ،وأهدر الأهلي

أكثر من فرصة لينتهي اللقاء بالتعادل 2/2 ويتم اللجوء إلى ضربات الجزاء الترجيحية.

وأدار المباراة ، محمد عادل، وعاونه الثنائي محمود أبو الرجال، وأحمد حسام، ومحمد معروف حكمًا رابعًا ، وأدار غرفة تقنية الفيديو محمود عاشور، وعاونه يوسف البساطي، وتواجد أحمد توفيق طلب كحكم مساعد احتياطي.

وتأهل الأهلى للنهائى بعد الفوز على سيراميكا بهدف نظيف فى نصف نهائى البطولة فيما تأهل مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز 14\13 فى الدور ذاته بضربات الجزاء الترجيحية.