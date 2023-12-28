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وفاة المهندس النمساوي غلوك مصمم أفضل وأخف مسدس في العالم

12/28/2023 2:29:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالوهاب القايد (تقرير إخباري)
فيينا - 28 - 12 (كونا) -- توفي المهندس النمساوي غاستون غلوك مصمم "أفضل وأخف مسدس في العالم" عن عمر يناهز 94 عاما بعد حياة ظل فيها بعيدا عن الأضواء عاش فيها منعزلا عن العالم.
وذكر التلفزيون النمساوي أن غلوك توفي أمس الأربعاء في قصر العائلة الواقع في مدينة (فيلدين) جنوبي النمسا.
ولد غلوك في فيينا في 19 يوليو 1929 وكان عمره ثلاثة أشهر فقط عندما وقع الانهيار الكبير في سوق الأوراق المالية في ولاية (نيويورك) الأمريكية وسرعان ما انتشرت صدمات هذا الانهيار المالي إلى أوروبا وأثارت ازمة اقتصادية عالمية خطرة.
في ذلك الوقت كان لا يزال هناك طريق طويل قبل أن يتمكن هذا الطفل الموهوب من شق طريقه في عالم إنتاج السلاح حيث تمكن من إنشاء مصنع لإنتاج الأسلحة في ضواحي فيينا خلف أسوار عالية منذ عام 1963 وبالتالي صنع لنفسه اسما ذاع صيته في جميع أنحاء العالم عبر مسدس (غلوك) ذي القبضة البلاستيكية.
وتشتهر شركة (غلوك) بمسدساتها الخفيفة للغاية وهي الأولى في العالم التي تستخدمها أجهزة الشرطة.
ولكن كيف تمكن غاستون غلوك وهو مهندس بلاستيك مدرب من جعل السلاح علامة تجارية مشهورة كما هي عليه اليوم؟
بدأ كل شيء في عام 1980 عندما كان الجيش الفيدرالي النمساوي يبحث عن بدائل بسبب مشكلات فنية في مسدس (والتر بي - 38) الذي كان يستخدمه سابقا بشرط أن يكون المسدس الجديد أخف وزنا ويحتوي على مخزن ذخيرة أكبر وأن يكون تصنيعه غير مكلف.
ونظرا لعدم وجود أحد في سوق السلاح النمساوي آنذاك لجأ الجيش إلى شركة غلوك لتأمين حاجته.
وتمكن غلوك من حل مشكلة الوزن الحديدي الثقيل بقبضة مصنوعة من مادة البوليمر البلاستيكية الأمر الذي جعل السلاح الجديد ليس فقط أخف وزنا مقارنة بالمسدسات الأخرى بل جعله أيضا أقل عرضة للتآكل.
كما ابتكر غلوك نوعا جديدا للأمان فبدلا من الأمان اليدوي استخدم نوعا جديدا من الزناد مع القادح المحمل مسبقا بحيث تم تأمين المسدس تلقائيا بعد كل طلقة ولا يمكن فتحه وإطلاقه مرة أخرى إلا عن طريق سحب الزناد مرة أخرى.
ويحتوي السلاح أيضا على مخزن يمكنه استيعاب 17 طلقة أي أكثر من ضعف عدد طلقات مسدس الجيش النمساوي السابق (والتر بي - 38).
وكان الجيش النمساوي متحمسا وطلب 20 ألف قطعة من هذا المسدس الجديد ما فتح الباب أمام تطور تجارة المسدسات بحيث أصبحت عملا مربحا جدا لشركة غلوك.
وعلى إثر حادث مقتل عدد من ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف.بي.آي) في تبادل لإطلاق النار مع تجار المخدرات في مدينة (ميامي) الأمريكية عام 1986 بسبب كون مسدساتهم غير فعالة ضد وابل الرصاص من المسدسات ذاتية التحميل أصدر مدير المكتب آنذاك ويليام سيشنز أمرا بضرورة البحث عن بديل لهذه المسدسات.
ولحسن حظ النمساوي غلوك كان مسدسه الجديد بالفعل في قلب المناقشات الساخنة فقد قيل على سبيل المثال إنه كان من السهل حمله ونقله عبر المطارات حيث لن يظهر على أجهزة الكشف عن المعادن بسبب تركيبته الخفيفة المكونة من البلاستيك.
وبعد أشهر قليلة من الحادث المأساوي طلبت إدارة شرطة (ميامي) 1100 قطعة وتبعتها مدن كبرى أخرى.
وفي عام 1990 نجحت هذه الاستراتيجية وساهمت أفلام (هوليوود) في الترويج لهذا المسدس عبر أفلام الإثارة وملاحقة الجواسيس.
وبالإضافة إلى النمسا والولايات المتحدة تمتلك المجموعة الآن شركات في عدد من الدول منها البرازيل وأوروغواي وفنزويلا والصين والإمارات وسلوفاكيا.
كما تم تجهيز وحدات الشرطة والجيش في ما لا يقل عن 50 دولة بمسدسات غلوك بما في ذلك دول مثل المكسيك والهند وأفغانستان والعراق وتونس.
ولا تزال الولايات المتحدة أهم سوق مبيعات لشركة غلوك إذ يحمل ثلثا رجال الشرطة هناك هذا السلاح.
وظل غلوك بعيدا عن الأضواء حتى وفاته ولا يعرف بالضبط حجم ثروته من شركته. (النهاية)

ع م ق / م ع ع




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