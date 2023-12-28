إيطاليا: تراجع مخزونات الغاز الطبيعي إلى أقل من 85 بالمئة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 28 - 12 (كونا) -- أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس تراجع مخزونات إيطاليا من الغاز الطبيعي إلى أقل من 85 بالمئة من سعة التخزين الاستراتيجية ما يمثل أقل من متوسط مخزونات الاتحاد الأوروبي في ظل برد الشتاء.
ونقلت وكالة (أنسا) الإيطالية للأنباء عن وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية القول إن مجمل مخزونات الغاز في إيطاليا انخفض إلى 45ر83 بالمئة عند 36ر164 تيرا واط / ساعة بعد شهر تقريبا من بدء فصل الشتاء بالتزامن مع انخفاض متوسط الاحتياطات الأوروبية تحت مستوى 90 بالمئة من سعة التخزين الكلية.
وأضافت الوزارة في بيانها أن إجمالي المخزونات الإيطالية من الغاز الطبيعي كان قد هبط دون مستوى 90 بالمئة في ال13 من ديسمبر الماضي بعد أن تجاوز مستوى 98 بالمئة في نهاية أكتوبر الماضي.
وأوضح البيان أن انخفاض مخزونات الغاز يشمل القارة الأوروبية بكاملها التي تشهد درجات حرارة أكثر برودة حتى لو كانت أعلى من المعدل الطبيعي لهذه الفترة من السنة.
وذكر أن مخزونات الاتحاد الأوروبي الإجمالية انخفضت بدورها إلى أقل من 90 بالمئة لتصل إلى 06ر87 بالمئة عند 03ر 992 تيرا واط / ساعة مقارنة بنسبة بلغت 43ر90 بالمئة عند 73ر 1030 تيرا واط / ساعة في 13 ديسمبر الجاري.
وأشار إلى أن ألمانيا احتفظت بمكانتها كأول بلدان الاتحاد الأوروبي من حيث نسبة مخزونات الغاز الوطنية رغم تراجع مخزوناتها متأثرة بتساقط الثلوج التي سجلتها مطلع ديسمبر الجاري من مستوى 74ر91 بالمئة في ال13 من ديسمبر الجاري إلى 81ر90 بالمئة عند 41ر231 تيرا واط / ساعة حاليا. (النهاية)
م ن / أ م س
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