Thursday, 28 December 2023 11:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيطاليا: تراجع مخزونات الغاز الطبيعي إلى أقل من 85 بالمئة

12/28/2023 2:29:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 28 - 12 (كونا) -- أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس تراجع مخزونات إيطاليا من الغاز الطبيعي إلى أقل من 85 بالمئة من سعة التخزين الاستراتيجية ما يمثل أقل من متوسط مخزونات الاتحاد الأوروبي في ظل برد الشتاء.
ونقلت وكالة (أنسا) الإيطالية للأنباء عن وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية القول إن مجمل مخزونات الغاز في إيطاليا انخفض إلى 45ر83 بالمئة عند 36ر164 تيرا واط / ساعة بعد شهر تقريبا من بدء فصل الشتاء بالتزامن مع انخفاض متوسط الاحتياطات الأوروبية تحت مستوى 90 بالمئة من سعة التخزين الكلية.
وأضافت الوزارة في بيانها أن إجمالي المخزونات الإيطالية من الغاز الطبيعي كان قد هبط دون مستوى 90 بالمئة في ال13 من ديسمبر الماضي بعد أن تجاوز مستوى 98 بالمئة في نهاية أكتوبر الماضي.
وأوضح البيان أن انخفاض مخزونات الغاز يشمل القارة الأوروبية بكاملها التي تشهد درجات حرارة أكثر برودة حتى لو كانت أعلى من المعدل الطبيعي لهذه الفترة من السنة.
وذكر أن مخزونات الاتحاد الأوروبي الإجمالية انخفضت بدورها إلى أقل من 90 بالمئة لتصل إلى 06ر87 بالمئة عند 03ر 992 تيرا واط / ساعة مقارنة بنسبة بلغت 43ر90 بالمئة عند 73ر 1030 تيرا واط / ساعة في 13 ديسمبر الجاري.
وأشار إلى أن ألمانيا احتفظت بمكانتها كأول بلدان الاتحاد الأوروبي من حيث نسبة مخزونات الغاز الوطنية رغم تراجع مخزوناتها متأثرة بتساقط الثلوج التي سجلتها مطلع ديسمبر الجاري من مستوى 74ر91 بالمئة في ال13 من ديسمبر الجاري إلى 81ر90 بالمئة عند 41ر231 تيرا واط / ساعة حاليا. (النهاية)

م ن / أ م س




MENAFN28122023000071011013ID1107666420

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث