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مسؤول مصري يكشف عن مقترح للقاهرة لوقف إطلاق النار في غزة

12/28/2023 2:29:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 28 - 12 (كونا) -- كشف مسؤول مصري اليوم الخميس عن طرح القاهرة مقترحا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية في الصراع الدائر حاليا في قطاع غزة "سعيا لحقن الدماء ووقف العدوان وإعادة السلام والاستقرار".
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية المصرية ضياء رشوان في بيان إن المقترح المصري يتضمن ثلاث مراحل متتالية ومرتبطة معا تنتهي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف رشوان أن ما تم تداوله في الأيام القليلة الماضية حول الجهود المصرية لحل الصراع الدائر حاليا في غزة وإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع تتلخص حقيقتها في صياغة القاهرة لإطار مقترح بعد استماعها لوجهات نظر جميع الأطراف المعنية.
وأكد أن مصر لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي طرف من الأطراف المعنية مضيفا أنه عند ورود الردود ستتم بلورة المقترح بصورة مفصلة وسيتم إعلانه كاملا للرأي العام المصري والعربي والعالمي.
وشدد رشوان على أن كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية "هو موضوع فلسطيني محض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية".
ودعا وسائل الإعلام كافة إلى "توخي الدقة" في تناول كل ما يخص المقترح المصري والعودة للمصادر الرسمية لاستيضاح كل جديد. (النهاية)

م م / م ع ع




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