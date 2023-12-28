مسؤول مصري يكشف عن مقترح للقاهرة لوقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 28 - 12 (كونا) -- كشف مسؤول مصري اليوم الخميس عن طرح القاهرة مقترحا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية في الصراع الدائر حاليا في قطاع غزة "سعيا لحقن الدماء ووقف العدوان وإعادة السلام والاستقرار".
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية المصرية ضياء رشوان في بيان إن المقترح المصري يتضمن ثلاث مراحل متتالية ومرتبطة معا تنتهي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف رشوان أن ما تم تداوله في الأيام القليلة الماضية حول الجهود المصرية لحل الصراع الدائر حاليا في غزة وإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع تتلخص حقيقتها في صياغة القاهرة لإطار مقترح بعد استماعها لوجهات نظر جميع الأطراف المعنية.
وأكد أن مصر لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي طرف من الأطراف المعنية مضيفا أنه عند ورود الردود ستتم بلورة المقترح بصورة مفصلة وسيتم إعلانه كاملا للرأي العام المصري والعربي والعالمي.
وشدد رشوان على أن كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية "هو موضوع فلسطيني محض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية".
ودعا وسائل الإعلام كافة إلى "توخي الدقة" في تناول كل ما يخص المقترح المصري والعودة للمصادر الرسمية لاستيضاح كل جديد. (النهاية)
م م / م ع ع
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