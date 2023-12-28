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(الأغذية العالمي) يدين نهب (قوات الدعم السريع) مساعداته الغذائية بالسودان

12/28/2023 2:29:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 28 - 12 (كونا) -- دان برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة اليوم الخميس "نهب" (قوات الدعم السريع) في السودان مستودعات مساعداته الغذائية لإنقاذ 5ر1 مليون مشرد بينهم عشرات الآلاف من الأطفال بولاية (الجزيرة).
وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان إنه يدين بشدة "نهب" الإمدادات الغذائية من مبنى مقره في ولاية (الجزيرة) السودانية نهاية الأسبوع الماضي بعدما اقتحمت عناصر من (قوات الدعم السريع) المستودع والمكتب التابعين للبرنامج عقب استيلاء هذه القوات على مدينة (ود مدني) عاصمة الولاية.
وأوضح البيان أن المستودع المنهوب يحتوي على أكثر من 2500 طن من المواد الغذائية المنقذة للحياة والمكملات الغذائية كافية لإطعام قرابة 5ر1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد لمدة شهر واحد في ولاية (الجزيرة) حيث أجبر الهجوم الجديد أكثر من 300 ألف شخص على "الفرار مجددا للنجاة بحياتهم".
وأشار إلى أن هذه الأطعمة المغذية المتخصصة كانت مخصصة للوقاية من سوء التغذية ودعم العلاج منه لأكثر من 20 ألف طفل وامرأة حامل ومرضعة من خلال المراكز الصحية التي يدعمها برنامج الأغذية العالمي.
وأضاف أن "الشعب السوداني الذي يعاني بالفعل من اليأس ويفر من القتال قد سلب الآن من المساعدة الحيوية التي يحتاجها" معتبرا أن ذلك "أمر لا يمكن التسامح به ويجب أن يتوقف".
وأكد أن على (قوات الدعم السريع) "ضمان حماية المساعدات الإنسانية والموظفين والمباني في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وذكر أن برنامج الأغذية العالمي الذي اضطر إلى وقف عمليات التوزيع مؤقتا في ولاية (الجزيرة) نهاية الأسبوع الماضي "يعيد مجددا تكوين استجابته الإنسانية" كما بدأ بعض عمليات التوزيع في الولايات الشرقية للسودان التي يبحث الآن الأشخاص الفارون من (الجزيرة) عن ملجأ فيها.
ونبه البيان إلى أن عمليات برنامج الأغذية العالمي تعد بمثابة "شريان الحياة" لنحو مليون شخص "يائس" في ولاية (الجزيرة) كما أن "نهب المباني" يقوض عمليات البرنامج الأممي "في وقت يواجه فيه ما يقرب من 18 مليون سوداني الجوع الحاد".
وكان وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم حذر في تصريحات صحفية الأحد الماضي من "كارثة صحية كبيرة" بعد استيلاء (قوات الدعم السريع) على (ود مدني) قائلا إن هذه المدينة تعد "المقر الرئيس" للخدمات المتخصصة والإمدادات الطبية لنحو 25 مليون شخص.
ويشهد السودان منذ 15 إبريل الماضي اشتباكات بين قوات الجيش و(قوات الدعم السريع) في الخرطوم ومدن أخرى سقط فيها الآلاف بين قتيل وجريح كما تسببت في فرار الملايين بينهم نحو مليون شخص لجأوا إلى دول مجاورة. (النهاية)

م ن / م ع ع




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