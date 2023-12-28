واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تسهل تمويل إيران ميليشيا (الحوثي)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 12 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء فرض عقوبات على شبكة مؤلفة من شخص يمني وثلاثة كيانات مقراتها في اليمن وتركيا مسؤولة عن "تسهيل تدفق التمويل الإيراني" لميليشيا (الحوثي) و"أنشطتها المزعزعة للاستقرار".
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها أدرج على قائمة عقوباته رئيس جمعية الصرافين في منطقة سيطرة ميليشيا (الحوثي) في (صنعاء) نبيل الحدث وثلاثة محلات للصرافة في اليمن وتركيا.
وأكدت الوزارة أن الشبكة "حولت ملايين الدولارات إلى ميليشيا (الحوثي) بتوجيه من سعيد الجمل المدرج على قائمة عقوبات الولايات المتحدة والمنتسب إلى (فيلق القدس) التابع للحرس الثوري الإيراني".
وأشارت إلى أن "شبكة سعيد الجمل" تعتمد على مجموعة من "مكاتب الصرافة المنتشرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتسهيل حركة الأموال الإيرانية إلى الشركات المالية المتحالفة مع ميليشيا (الحوثي) في اليمن" موضحة أن "تحويل هذه الأموال يتم في نهاية المطاف إلى ميليشيا (الحوثي) أو الشركات التابعة لها الموجودة في جميع أنحاء المنطقة".
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون في تصريح تضمنه البيان إن العقوبات تؤكد عزم الولايات المتحدة على "تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى ميليشيا (الحوثي) التي تواصل شن هجمات خطرة على الشحن الدولي وتخاطر بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر".
وشدد نيلسون على أن واشنطن وحلفاءها وشركاءها سيواصلون "استهداف شبكات التسهيل الرئيسية التي تمكن أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار وداعميهم في إيران". (النهاية)
ر س ر / م ع ع
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