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واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تسهل تمويل إيران ميليشيا (الحوثي)

12/28/2023 2:29:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 12 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء فرض عقوبات على شبكة مؤلفة من شخص يمني وثلاثة كيانات مقراتها في اليمن وتركيا مسؤولة عن "تسهيل تدفق التمويل الإيراني" لميليشيا (الحوثي) و"أنشطتها المزعزعة للاستقرار".
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها أدرج على قائمة عقوباته رئيس جمعية الصرافين في منطقة سيطرة ميليشيا (الحوثي) في (صنعاء) نبيل الحدث وثلاثة محلات للصرافة في اليمن وتركيا.
وأكدت الوزارة أن الشبكة "حولت ملايين الدولارات إلى ميليشيا (الحوثي) بتوجيه من سعيد الجمل المدرج على قائمة عقوبات الولايات المتحدة والمنتسب إلى (فيلق القدس) التابع للحرس الثوري الإيراني".
وأشارت إلى أن "شبكة سعيد الجمل" تعتمد على مجموعة من "مكاتب الصرافة المنتشرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتسهيل حركة الأموال الإيرانية إلى الشركات المالية المتحالفة مع ميليشيا (الحوثي) في اليمن" موضحة أن "تحويل هذه الأموال يتم في نهاية المطاف إلى ميليشيا (الحوثي) أو الشركات التابعة لها الموجودة في جميع أنحاء المنطقة".
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون في تصريح تضمنه البيان إن العقوبات تؤكد عزم الولايات المتحدة على "تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى ميليشيا (الحوثي) التي تواصل شن هجمات خطرة على الشحن الدولي وتخاطر بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر".
وشدد نيلسون على أن واشنطن وحلفاءها وشركاءها سيواصلون "استهداف شبكات التسهيل الرئيسية التي تمكن أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار وداعميهم في إيران". (النهاية)

ر س ر / م ع ع




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