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قائد (قوات الدعم السريع) يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا التطورات في السودان

12/28/2023 2:29:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 28 - 12 (كونا) -- بحث قائد (قوات الدعم السريع) في السودان محمد حمدان دقلو مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد اليوم الخميس تطورات الاوضاع في السودان و"سبل تحقيق السلام" فيه.
جاء في إطار زيارة يقوم بها دقلو للعاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) في ثاني محطات جولة خارجية له بدأها بزيارة أوغندا أمس الأربعاء.
وقالت (قوات الدعم السريع) في بيان إن دقلو أجرى خلال الزيارة كذلك "مباحثات رسمية" مع نائب رئيس الوزير وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونن تناولت "تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة لوقف الحرب واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد".
ونسب البيان إلى نائب رئيس الوزراء الأثيوبي إعرابه عن تطلعه إلى "إنهاء الحرب" في السودان وعودة الاستقرار إليه.
ويشهد السودان منذ 15 إبريل الماضي اشتباكات بين قوات الجيش و(قوات الدعم السريع) في الخرطوم ومدن أخرى سقط فيها الآلاف بين قتيل وجريح كما تسببت في فرار الملايين بينهم نحو مليون شخص لجأوا إلى دول مجاورة. (النهاية) م ع م / م ع ع

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