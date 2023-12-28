قائد (قوات الدعم السريع) يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا التطورات في السودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 28 - 12 (كونا) -- بحث قائد (قوات الدعم السريع) في السودان محمد حمدان دقلو مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد اليوم الخميس تطورات الاوضاع في السودان و"سبل تحقيق السلام" فيه.
جاء في إطار زيارة يقوم بها دقلو للعاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) في ثاني محطات جولة خارجية له بدأها بزيارة أوغندا أمس الأربعاء.
وقالت (قوات الدعم السريع) في بيان إن دقلو أجرى خلال الزيارة كذلك "مباحثات رسمية" مع نائب رئيس الوزير وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونن تناولت "تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة لوقف الحرب واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد".
ونسب البيان إلى نائب رئيس الوزراء الأثيوبي إعرابه عن تطلعه إلى "إنهاء الحرب" في السودان وعودة الاستقرار إليه.
ويشهد السودان منذ 15 إبريل الماضي اشتباكات بين قوات الجيش و(قوات الدعم السريع) في الخرطوم ومدن أخرى سقط فيها الآلاف بين قتيل وجريح كما تسببت في فرار الملايين بينهم نحو مليون شخص لجأوا إلى دول مجاورة. (النهاية) م ع م / م ع ع
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