بكين تدعو واشنطن إلى وقف التدخل في قضية بحر الصين الجنوبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 28 - 12 (كونا) -- دعت الصين الولايات المتحدة اليوم الخميس إلى وقف التدخل في قضية بحر الصين الجنوبي بينها وبين الفلبين مطالبة واشنطن بالكف عن "تشجيع انتهاكات" مانيلا و"استفزازاتها" وبحماية السلام والاستقرار الإقليميين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية وو تشيان في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة "توجه اتهامات لا أساس لها بشأن إجراءات الصين المشروعة لحماية حقوقها" مضيفا أن بكين تستنكر تلك الاتهامات وتعارضها بشدة.
وشدد وو تشيان على أن الصين تتمتع بحكم ذاتي "لا جدال فيه" بشأن جزر (نانشا) بما في ذلك شعاب (ريناي) والمياه المجاورة لها وأن "تشجيع الولايات المتحدة للفلبين باستمرار استفزازاتها من خلال اتفاقية الدفاع المشترك بينهما لن ينجح مع الصين".
وأوضح أن "القضية المتعلقة بشعاب (ريناي) هي بين الصين والفلبين ولا علاقة لها بأي طرف ثالث".
وقالت واشنطن في وقت سابق إن سفنا عسكرية صينية أجرت مؤخرا مناورات "غير آمنة" ضد سفن فلبينية تعمل بشكل قانوني في بحر الصين الجنوبي مضيفة أنها ملتزمة بمعاهدة الدفاع المشترك بينها وبين مانيلا وأنها على اتصال وثيق مع الجيش الفلبيني.
تأتي تلك الأحداث المحتدمة بين الصين والفلبين عقب توغل سفينة شحن وسفينة رسمية وسفينتان لخفر السواحل الفلبيني في وقت سابق من الشهر الجاري داخل بحر الصين الجنوبي "دون إذن" من السلطات الصينية وذلك حسب رواية السلطات في بكين ما أشعل فتيل التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها خفر السواحل الفلبيني في وقت سابق من الشهر الجاري السفن الصينية وهي تطلق خراطيم المياه على القوارب الفلبينية خلال مهمتين منفصلتين لإعادة الإمداد إلى منطقتي (سكاربورو شول) و(سكند توماس شول).
وقامت مانيلا بدورها باستدعاء السفير الصيني لديها وقدمت مذكرة احتجاج رسمية على خلفية المواجهات التي وقعت بين الجانبين لتقوم بكين بخطوة مماثلة. (النهاية)
م ك / ف ا س
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