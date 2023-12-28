Thursday, 28 December 2023 11:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بكين تدعو واشنطن إلى وقف التدخل في قضية بحر الصين الجنوبي

12/28/2023 2:29:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 28 - 12 (كونا) -- دعت الصين الولايات المتحدة اليوم الخميس إلى وقف التدخل في قضية بحر الصين الجنوبي بينها وبين الفلبين مطالبة واشنطن بالكف عن "تشجيع انتهاكات" مانيلا و"استفزازاتها" وبحماية السلام والاستقرار الإقليميين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية وو تشيان في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة "توجه اتهامات لا أساس لها بشأن إجراءات الصين المشروعة لحماية حقوقها" مضيفا أن بكين تستنكر تلك الاتهامات وتعارضها بشدة.
وشدد وو تشيان على أن الصين تتمتع بحكم ذاتي "لا جدال فيه" بشأن جزر (نانشا) بما في ذلك شعاب (ريناي) والمياه المجاورة لها وأن "تشجيع الولايات المتحدة للفلبين باستمرار استفزازاتها من خلال اتفاقية الدفاع المشترك بينهما لن ينجح مع الصين".
وأوضح أن "القضية المتعلقة بشعاب (ريناي) هي بين الصين والفلبين ولا علاقة لها بأي طرف ثالث".
وقالت واشنطن في وقت سابق إن سفنا عسكرية صينية أجرت مؤخرا مناورات "غير آمنة" ضد سفن فلبينية تعمل بشكل قانوني في بحر الصين الجنوبي مضيفة أنها ملتزمة بمعاهدة الدفاع المشترك بينها وبين مانيلا وأنها على اتصال وثيق مع الجيش الفلبيني.
تأتي تلك الأحداث المحتدمة بين الصين والفلبين عقب توغل سفينة شحن وسفينة رسمية وسفينتان لخفر السواحل الفلبيني في وقت سابق من الشهر الجاري داخل بحر الصين الجنوبي "دون إذن" من السلطات الصينية وذلك حسب رواية السلطات في بكين ما أشعل فتيل التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها خفر السواحل الفلبيني في وقت سابق من الشهر الجاري السفن الصينية وهي تطلق خراطيم المياه على القوارب الفلبينية خلال مهمتين منفصلتين لإعادة الإمداد إلى منطقتي (سكاربورو شول) و(سكند توماس شول).
وقامت مانيلا بدورها باستدعاء السفير الصيني لديها وقدمت مذكرة احتجاج رسمية على خلفية المواجهات التي وقعت بين الجانبين لتقوم بكين بخطوة مماثلة. (النهاية)

م ك / ف ا س




MENAFN28122023000071011013ID1107666414

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث