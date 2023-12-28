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البطولة العربية لكرة السلة: الإمارات تفوز على المغرب والصومال يفوز على موريتانيا

12/28/2023 2:29:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 28 - 12 (كونا) -- فاز منتخب الإمارات لكرة السلة رجال اليوم الخميس على نظيره المغربي بنتيجة 84- 82 في البطولة العربية لكرة السلة رجال (25) المقامة بالقاهرة كما فاز منتخب الصومال على نظيره الموريتاني بنتيجة 87-70 في ذات البطولة.
وحصل لاعب منتخب الامارات حامد عبد اللطيف على لقب أفضل لاعب في مباراة منتخبي الإمارات والمغرب التي شهدت منافسة قوية حتى الثواني الأخيرة من المباراة وتحقق فيها الفوز الأول لمنتخب الامارات.
كان منتخب الإمارات قد خسر أولى لقاءاته في البطولة العربية أمام نظيره المصري بنتيجة 94 - 46 فيما خسر منتخب المغرب أمام نظيره التونسي بنتيجة 66-54.
ويعد فوز منتخب الصومال لكرة السلة على نظيره الموريتاني هو الفوز الأول له بعد خسارته المباراة السابقة أمام منتخب الجزائر بنتيجة 80-75 بعد منافسة قوية شهدت ندية وحماسا من لاعبي الفريقين.
وتقام الليلة المباراة الثالثة والأخيرة بين منتخبي مصر وتونس في اليوم الثالث للبطولة بعدما حقق المنتخبان المصري والتونسي فوزين متتاليين لكل منهما قبل مواجهة الليلة.
ونجح منتخب مصر في حسم المباراتين السابقتين بالفوز على كل من منتخب الإمارات بنتيجة 94-46 ثم على منتخب الكويت بنتيجة 92-41.
كما نجح منتخب تونس في تحقيق الفوز في افتتاح البطولة على كل من منتخب الكويت بنتيجة 85-69 ومنتخب المغرب في المباراة الثانية بنتيجة 66-54. (النهاية)

م م / ه س ص




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