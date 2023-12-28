البطولة العربية لكرة السلة: الإمارات تفوز على المغرب والصومال يفوز على موريتانيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 28 - 12 (كونا) -- فاز منتخب الإمارات لكرة السلة رجال اليوم الخميس على نظيره المغربي بنتيجة 84- 82 في البطولة العربية لكرة السلة رجال (25) المقامة بالقاهرة كما فاز منتخب الصومال على نظيره الموريتاني بنتيجة 87-70 في ذات البطولة.
وحصل لاعب منتخب الامارات حامد عبد اللطيف على لقب أفضل لاعب في مباراة منتخبي الإمارات والمغرب التي شهدت منافسة قوية حتى الثواني الأخيرة من المباراة وتحقق فيها الفوز الأول لمنتخب الامارات.
كان منتخب الإمارات قد خسر أولى لقاءاته في البطولة العربية أمام نظيره المصري بنتيجة 94 - 46 فيما خسر منتخب المغرب أمام نظيره التونسي بنتيجة 66-54.
ويعد فوز منتخب الصومال لكرة السلة على نظيره الموريتاني هو الفوز الأول له بعد خسارته المباراة السابقة أمام منتخب الجزائر بنتيجة 80-75 بعد منافسة قوية شهدت ندية وحماسا من لاعبي الفريقين.
وتقام الليلة المباراة الثالثة والأخيرة بين منتخبي مصر وتونس في اليوم الثالث للبطولة بعدما حقق المنتخبان المصري والتونسي فوزين متتاليين لكل منهما قبل مواجهة الليلة.
ونجح منتخب مصر في حسم المباراتين السابقتين بالفوز على كل من منتخب الإمارات بنتيجة 94-46 ثم على منتخب الكويت بنتيجة 92-41.
كما نجح منتخب تونس في تحقيق الفوز في افتتاح البطولة على كل من منتخب الكويت بنتيجة 85-69 ومنتخب المغرب في المباراة الثانية بنتيجة 66-54. (النهاية)
م م / ه س ص
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