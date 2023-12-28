باكستان تمنع احتفالات رأس السنة تضامنا مع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 28 - 12 (كونا) -- أعلن رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال الباكستاني أنور الحق كاكار أن بلاده ستمنع الاحتفالات بالعام الجديد تعبيرا عن التضامن مع غزة.
وقال رئيس الوزراء كاكار ان "باكستان والأمة الإسلامية بأكملها تشعر بحزن عميق إزاء الابادة الجماعية التي يشهدها الفلسطينيون الأبرياء خاصة القتلى الأطفال".
وأضاف أن باكستان رفعت صوتها لصالح الشعب الفلسطيني المضطهد في جميع المحافل الدولية وستواصل القيام بذلك وأنها على اتصال دائم مع مصر والأردن لضمان تقديم المساعدة للأشقاء الفلسطينيين بما في ذلك اجلاء وعلاج الجرحى من قطاع غزة.
من جانبه أعرب الجيش الباكستاني عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني مدينا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وجرائم الحرب التي ترتكب في غزة.
وكرر الجيش موقف الحكومة المتمثل في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وإيجاد حل سلمي للصراع الدائر في غزة.
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 21320 شهيدا و 55603 مصابين منذ السابع من أكتوبر الماضي حسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية. (النهاية)
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