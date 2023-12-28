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باكستان تمنع احتفالات رأس السنة تضامنا مع غزة

12/28/2023 2:29:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 28 - 12 (كونا) -- أعلن رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال الباكستاني أنور الحق كاكار أن بلاده ستمنع الاحتفالات بالعام الجديد تعبيرا عن التضامن مع غزة.
وقال رئيس الوزراء كاكار ان "باكستان والأمة الإسلامية بأكملها تشعر بحزن عميق إزاء الابادة الجماعية التي يشهدها الفلسطينيون الأبرياء خاصة القتلى الأطفال".
وأضاف أن باكستان رفعت صوتها لصالح الشعب الفلسطيني المضطهد في جميع المحافل الدولية وستواصل القيام بذلك وأنها على اتصال دائم مع مصر والأردن لضمان تقديم المساعدة للأشقاء الفلسطينيين بما في ذلك اجلاء وعلاج الجرحى من قطاع غزة.
من جانبه أعرب الجيش الباكستاني عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني مدينا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وجرائم الحرب التي ترتكب في غزة.
وكرر الجيش موقف الحكومة المتمثل في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وإيجاد حل سلمي للصراع الدائر في غزة.
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 21320 شهيدا و 55603 مصابين منذ السابع من أكتوبر الماضي حسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية. (النهاية)

س ب ك / ف ا س


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