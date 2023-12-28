20 شهيدًا في قصف إسرائيلي لمنزل في رفح

20 شهيدًا في قصف إسرائيلي لمنزل في رفح
التاريخ
12/28/2023 2:29:42 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الأول (بترا)-أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، باستشهاد ما لا يقل عن 20 وإصابة آخرين في قصف قوات الإحتلال لمنزل في رفح جنوبي قطاع غزة.
وبينت، أن العديد من الشهداء هم من الأطفال والنساء، وأن عددا كبيرا من الجرحى وصلوا للمستشفى الكويتي إثر قصف المنزل المكتظ بالأهالي والنازحين.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
28/12/2023 21:59:18
MENAFN28122023000117011021ID1107666411
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