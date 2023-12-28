القسّام: دمرنا 825 آلية منذ بدء العدوان على غزة

القسّام: دمرنا 825 آلية منذ بدء العدوان على غزة
التاريخ
12/28/2023 2:29:41 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الأول (بترا)- قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن كتائب القسام دمرت 825 آلية إسرائيلية منذ بدء العدوان على غزة، واستهدفت 3 مروحيات للعدو خلال اليومين الماضيين.
وأضاف أبو عبيدة في تسجيل صوتي اليوم الخميس، أنه بعد 83 يوماً من العدوان لا تزال المقاومة في الميدان وتتصدى للعدو، وأنه لا تزال أولويتنا وقف العدوان على شعبنا، ولا تتقدم على ذلك أي أولوية.
وأكد، أنه لا صفقة في الحرب ولا صفقات تبادل يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان على شعبنا بشكل كامل.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
28/12/2023 21:58:35
MENAFN28122023000117011021ID1107666410
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