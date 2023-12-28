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القسّام: دمرنا 825 آلية منذ بدء العدوان على غزة

12/28/2023 2:29:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا)- قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن كتائب القسام دمرت 825 آلية إسرائيلية منذ بدء العدوان على غزة، واستهدفت 3 مروحيات للعدو خلال اليومين الماضيين.
وأضاف أبو عبيدة في تسجيل صوتي اليوم الخميس، أنه بعد 83 يوماً من العدوان لا تزال المقاومة في الميدان وتتصدى للعدو، وأنه لا تزال أولويتنا وقف العدوان على شعبنا، ولا تتقدم على ذلك أي أولوية.
وأكد، أنه لا صفقة في الحرب ولا صفقات تبادل يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان على شعبنا بشكل كامل.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
28/12/2023 21:58:35

MENAFN28122023000117011021ID1107666410

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