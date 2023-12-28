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الميثاق الوطني يعقد لقاء ويفتتح فرعه في الازرق

12/28/2023 2:29:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا)- عقد حزب الميثاق الوطني لقاء اليوم الخميس في منطقة الأزرق، بحضور رئيس المجلس المركزي الدكتور يعقوب ناصر الدين، ورئيس المجلس الاستشاري مازن القاضي وأمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني وعدد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس المركزي واعضاء الحزب بدعوة من نائب رئيس المجلس المركزي فيصل الأعور حول الحزب ورؤيته المستقبلية بحضور أكثر من 300 شخص من أعضاء الميثاق والمناصرين والمؤازرين وأصدقاء الميثاق من أبناء منطقة الازرق.
وأكد حزب الميثاق الوطني ، أن هذا اللقاء جاء للاستماع إلى اراء واقتراحات وملاحظات عشائر الازرق والتي تعني له الكثير والسير في العملية الحزبية.
وأضاف، أن القضية الفلسطينية، هي الأهم على الساحة العربية والدولية وأن ما يمر به الأشقاء في غزة وفي مدن الضفة الغربية لا يحتمله العقل ولا يقبله المنطق، مشيراً أن الأردن وبقيادته الحكيمة سيواصل دعم الاشقاء ومساندتهم ويأتي الموقف الأردني المنسجم قيادة وشعباً حرصا منا على مستقبل اهلنا في فلسطين.
وشدد الحزب على أن ثوابته الراسخة "وهي الدين والعرش الملكي والجيش والأجهزة الأمنية والوحدة الوطنية وفلسطين والقدس".
وتحدث عدد من أعضاء الحزب، حول التحديات التي تواجه المجتمع الأردني وأبرزها الجائحة الاقتصادية، وإن الانخراط بالأحزاب سينظم العمل من خلال برامج ثابتة قابلة للتنفيذ بالتشارك مع القواعد الشعبية وأن هناك مهمتين للحزب في المرحلة القادمة وهي بناء البرنامج الانتخابي والقوائم الانتخابية.
و جرى في نهاية اللقاء حوار موسع بين الحضور والضيوف شدد على أهمية تعزيز ثقة المواطنين بالأحزاب، وعلى أهمية ترجمة رؤية جلالة الملك الإصلاحية إلى واقع عملي فيما يتعلق بالأحزاب والانتخاب.
--(بترا)
ع ح/م ق/ح أ
28/12/2023 21:43:18

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