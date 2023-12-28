الميثاق الوطني يعقد لقاء ويفتتح فرعه في الازرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الأول (بترا)- عقد حزب الميثاق الوطني لقاء اليوم الخميس في منطقة الأزرق، بحضور رئيس المجلس المركزي الدكتور يعقوب ناصر الدين، ورئيس المجلس الاستشاري مازن القاضي وأمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني وعدد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس المركزي واعضاء الحزب بدعوة من نائب رئيس المجلس المركزي فيصل الأعور حول الحزب ورؤيته المستقبلية بحضور أكثر من 300 شخص من أعضاء الميثاق والمناصرين والمؤازرين وأصدقاء الميثاق من أبناء منطقة الازرق.
وأكد حزب الميثاق الوطني ، أن هذا اللقاء جاء للاستماع إلى اراء واقتراحات وملاحظات عشائر الازرق والتي تعني له الكثير والسير في العملية الحزبية.
وأضاف، أن القضية الفلسطينية، هي الأهم على الساحة العربية والدولية وأن ما يمر به الأشقاء في غزة وفي مدن الضفة الغربية لا يحتمله العقل ولا يقبله المنطق، مشيراً أن الأردن وبقيادته الحكيمة سيواصل دعم الاشقاء ومساندتهم ويأتي الموقف الأردني المنسجم قيادة وشعباً حرصا منا على مستقبل اهلنا في فلسطين.
وشدد الحزب على أن ثوابته الراسخة "وهي الدين والعرش الملكي والجيش والأجهزة الأمنية والوحدة الوطنية وفلسطين والقدس".
وتحدث عدد من أعضاء الحزب، حول التحديات التي تواجه المجتمع الأردني وأبرزها الجائحة الاقتصادية، وإن الانخراط بالأحزاب سينظم العمل من خلال برامج ثابتة قابلة للتنفيذ بالتشارك مع القواعد الشعبية وأن هناك مهمتين للحزب في المرحلة القادمة وهي بناء البرنامج الانتخابي والقوائم الانتخابية.
و جرى في نهاية اللقاء حوار موسع بين الحضور والضيوف شدد على أهمية تعزيز ثقة المواطنين بالأحزاب، وعلى أهمية ترجمة رؤية جلالة الملك الإصلاحية إلى واقع عملي فيما يتعلق بالأحزاب والانتخاب.
--(بترا)
ع ح/م ق/ح أ
28/12/2023 21:43:18
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