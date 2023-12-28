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الصحة العالمية تطالب الألتزام بالقرار الأممي لتسهيل دخول المساعدات لغزة

12/28/2023 2:29:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا)- ندد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بحقيقة أن لا وقْعَ لحد الآن لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزّة، والذي تم تمريره منذ الأسبوع الماضي.
وكتب غيبريسوس في منشور على مدونة (إكس) اليوم الخميس، أن "على دول مجلس الأمن أن تحول إلى واقع وعلى وجه السرعة، القرار الأخير لوقف الأعمال العدائية وفتح ممرات إنسانية في غزّة"، مبيناً أن "احتياجات سكان القطاع الذين مزقتهم الحرب تتزايد يوما بعد يوم كما تشتد المخاطر، اعتلال الصحة والجوع والعطش ونقص المأوى، فلا ينبغي أن يكون هذا هو المعيار بالنسبة لملايين الأشخاص، لكنه كذلك".
وقال المدير، إن "منظمة الصحة العالمية أكملت مهمات عالية الخطورة لتوصيل المساعدات إلى مستشفيين في غزة، والشفاء في الشمال، الذي لجأ إليه 50 ألف شخص، والأمل في الجنوب، الذي أبلغنا موظفونا هناك عن عدم التمكن من المشي دون الاصطدام بالمرضى واللاجئين".
وأضافوا أن "عشرات آلاف الأشخاص يفرون من القصف في مناطق خان يونس ووسط القطاع سيرا على الأقدام أو على متون الحمير أو بالسيارات".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
28/12/2023 21:28:56

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