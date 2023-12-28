وزارة الزرعة تؤكد دعمها لزراعة الكركم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الأول (بترا)- أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال اللقاء اليوم الخميس، مع وفد من جمعية الظلال التعاونية التي تعنى بزراعة محصول الكركم في وادي الوالة محافظة مادبا بهدف بحث سبل دعم هذه الزراعة النوعية، والمساهمة في سد العجز من هذا المحصول في المملكة.
وأضاف، أن الوزارة حريصة على دعم هذه الزراعات النوعية خاصة أنها تصنف من محاصيل العجز في المملكة، وذلك من خلال نشر الوعي بأهمية التوجه لها نظرا لجدواها الاقتصادية الجيد، وتشجيع المزارعين على زراعتها والوزارة ستبذل الجهود المناسبة لدعم المسار التصنيعي من هذه الزراعات .
بدوره، أكد رئيس الجمعية جمال البواريد، أن الجمعية تعكف على وضع خطة متكاملة تركز على نشر أهمية مادة الكركم الغذائية والغنية بفوائدها، كونه يحتوي على مادة الكركمين المفيدة للجهاز المناعي للجسم، كون ثقافة استهلاك الكركم الطازج غير منتشرة على مائدة الأردنيين، إضافة الى عزم الجمعية التوسع بزراعة الكركم في وادي الوالة بعد نجاح تجربة زراعته في الموسم الحالي.
وأضاف، أن الجمعية تتطلع الى التنوع في بدائل تسويق الكركم في الموسم القادم لتشمل بيعه طازجا وإعادة التصنيع والتحويل بعبوات تسهل عملية استهلاكه اليومي، ليكون متاحاً بكل سهولة.
--(بترا)
رح/م ق/ح أ
28/12/2023 21:26:54
MENAFN28122023000117011021ID1107666406
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