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وزارة الزرعة تؤكد دعمها لزراعة الكركم

12/28/2023 2:29:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا)- أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال اللقاء اليوم الخميس، مع وفد من جمعية الظلال التعاونية التي تعنى بزراعة محصول الكركم في وادي الوالة محافظة مادبا بهدف بحث سبل دعم هذه الزراعة النوعية، والمساهمة في سد العجز من هذا المحصول في المملكة.
وأضاف، أن الوزارة حريصة على دعم هذه الزراعات النوعية خاصة أنها تصنف من محاصيل العجز في المملكة، وذلك من خلال نشر الوعي بأهمية التوجه لها نظرا لجدواها الاقتصادية الجيد، وتشجيع المزارعين على زراعتها والوزارة ستبذل الجهود المناسبة لدعم المسار التصنيعي من هذه الزراعات .
بدوره، أكد رئيس الجمعية جمال البواريد، أن الجمعية تعكف على وضع خطة متكاملة تركز على نشر أهمية مادة الكركم الغذائية والغنية بفوائدها، كونه يحتوي على مادة الكركمين المفيدة للجهاز المناعي للجسم، كون ثقافة استهلاك الكركم الطازج غير منتشرة على مائدة الأردنيين، إضافة الى عزم الجمعية التوسع بزراعة الكركم في وادي الوالة بعد نجاح تجربة زراعته في الموسم الحالي.
وأضاف، أن الجمعية تتطلع الى التنوع في بدائل تسويق الكركم في الموسم القادم لتشمل بيعه طازجا وإعادة التصنيع والتحويل بعبوات تسهل عملية استهلاكه اليومي، ليكون متاحاً بكل سهولة.
--(بترا)
رح/م ق/ح أ
28/12/2023 21:26:54

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