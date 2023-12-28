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صحة غزة: النازحون يعانون أوضاعا خطيرة ومعرضون لانتشار الأوبئة

12/28/2023 2:29:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا)- أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، أن النازحين في غزة يعانون أوضاعا خطيرة ونصفهم من الأطفال.
وأشار أيضا إلى أن نحو 2 مليون مواطن أصبحوا من النازحين داخل القطاع، بحسب ما نقلته اليوم الخميس وسائل إعلام فلسطينية.
وبين، أن النازحين معرضون لانتشار الأوبئة ويعانون من سوء التغذية وعدم توفر تطعيمات الأطفال.
وأتم تصريحاته قائلا : جثامين أعداد كبيرة من الشهداء لا تزال تحت الأنقاض والاحتلال يمارس سلوكيات إجرامية.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
28/12/2023 20:48:49

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