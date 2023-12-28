صحة غزة: النازحون يعانون أوضاعا خطيرة ومعرضون لانتشار الأوبئة

صحة غزة: النازحون يعانون أوضاعا خطيرة ومعرضون لانتشار الأوبئة
التاريخ
12/28/2023 2:29:35 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الأول (بترا)- أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، أن النازحين في غزة يعانون أوضاعا خطيرة ونصفهم من الأطفال.
وأشار أيضا إلى أن نحو 2 مليون مواطن أصبحوا من النازحين داخل القطاع، بحسب ما نقلته اليوم الخميس وسائل إعلام فلسطينية.
وبين، أن النازحين معرضون لانتشار الأوبئة ويعانون من سوء التغذية وعدم توفر تطعيمات الأطفال.
وأتم تصريحاته قائلا : جثامين أعداد كبيرة من الشهداء لا تزال تحت الأنقاض والاحتلال يمارس سلوكيات إجرامية.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
28/12/2023 20:48:49
MENAFN28122023000117011021ID1107666405
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.