الرئاسية العليا لشؤون الكنائس تستنكر اعتداء المستوطنين على المعتصمين في الحي الآرمني بالقدس المحتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا)- قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، إن الهجمات المستمرة التي يتعرض لها سكان الحي الآرمني في القدس المحتلة، والمحاولات الاستيطانية المتطرفة والعنصرية لطرد السكان والسيطرة على الحي لن تنال من صمود وإرادة وعزيمة آرمن فلسطين في دفاعهم عن حيهم وإرثهم التاريخي في القدس.

واستنكرت اللجنة في بيان صدر عن رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور رمزي خوري، اليوم الخميس، إعتداء بعض المستوطنين وعملائهم المأجورين على المعتصمين من سكان آرمن ورهبان في "حديقة البقر" في الحي الآرمني بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأوضحت اللجنة، أن ما يتعرض له الحي جزء من عملية ممنهجة تقودها الحكومة الاسرائيلية المتطرفة لتفريغ الأحياء العربية في القدس تمهيداً لتهويدها، مضيفاً أن المستوطنين هم أداة الاحتلال لتنفيذ مخططاتها المتطرفة كما توفر لهم الحماية في كافة اعتداءاتهم على المدن والقرى الفلسطينية.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية لوقف كافة أشكال التهجير القسري التي تقوم بها تجاه الفلسطينيين في القدس المحتلة وقطاع غزة وكافة الاراضي الفلسطينية.

--(بترا)

ع ح/م ق/ح أ

28/12/2023 20:34:02