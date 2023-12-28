فريق الاتحاد بطلا للدوري النسوي تحت سن 19

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الأول (بترا)- توج فريق الاتحاد بطلاً للدوري النسوي تحت سن 19 لموسم 2023/2024، بعد فوزه على النصر 2-1 في المباراة النهائية التي جرت اليوم الخميس، على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.
وسلمت عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيسة اللجنة النسوية، ستيفاني النبر، فريق الاتحاد كأس البطولة وميداليات المركز الأول، فيما حصل النصر على الفضية.
وظفر عمان FC بالبرونزية بعد أن استقر ثالثاً، بفوزه على الاستقلال بالركلات الترجيحية 4-2 بعد التعادل بالوقت الأصلي 0-0 مساء اليوم على ذات الملعب، في مباراة تحديد المركز الثالث.
وكان الاتحاد وصل إلى المباراة النهائية، بعد تخطي الاستقلال 3-0 في مواجهة الدور نصف النهائي من البطولة، فيما بلغ النصر المشهد الختامي على حساب عمان FC بذات النتيجة.
--(بترا)
خ خ/م ق/ح أ
28/12/2023 20:30:35
MENAFN28122023000117011021ID1107666403
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