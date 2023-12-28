فريق الاتحاد بطلا للدوري النسوي تحت سن 19

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا)- توج فريق الاتحاد بطلاً للدوري النسوي تحت سن 19 لموسم 2023/2024، بعد فوزه على النصر 2-1 في المباراة النهائية التي جرت اليوم الخميس، على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.

وسلمت عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيسة اللجنة النسوية، ستيفاني النبر، فريق الاتحاد كأس البطولة وميداليات المركز الأول، فيما حصل النصر على الفضية.

وظفر عمان FC بالبرونزية بعد أن استقر ثالثاً، بفوزه على الاستقلال بالركلات الترجيحية 4-2 بعد التعادل بالوقت الأصلي 0-0 مساء اليوم على ذات الملعب، في مباراة تحديد المركز الثالث.

وكان الاتحاد وصل إلى المباراة النهائية، بعد تخطي الاستقلال 3-0 في مواجهة الدور نصف النهائي من البطولة، فيما بلغ النصر المشهد الختامي على حساب عمان FC بذات النتيجة.

--(بترا)

خ خ/م ق/ح أ

28/12/2023 20:30:35