اليونيسف: عام 2023 كان الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للأطفال في الضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا)- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أن عام 2023 كان الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للأطفال في الضفة الغربية، واستشهد 83 طفلا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو أكثر من ضعف عدد الأطفال الذين قُتلوا في عام 2022.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر بتصريح وزعه المكتب الإقليمي لليونيسف في عمان الخميس، إن هذا العام كان الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للأطفال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ووصل العنف المرتبط بالنزاع إلى مستويات غير مسبوقة.

وتابعت خضر "لقد استشهد 83 طفلاً في الأسابيع الـ12 الماضية، أي أكثر من ضعف عدد الأطفال الذين قتلوا في عام 2022 بأكمله" وسط تزايد العمليات العسكرية، مشيرة إلى إصابة أكثر من 576 طفلاً واعتقال آخرين بحسب التقارير، علاوة على ذلك تأثرت الضفة الغربية بشدة بالقيود المفروضة على الحركة والوصول.

وأضافت أنه "بينما يراقب العالم برعب الوضع في قطاع غزة، يعاني الأطفال في الضفة الغربية من كابوس خاص بهم".

ومضت قائلة، إن العديد من الأطفال أفادوا بأن الخوف أصبح جزءًا من حياتهم اليومية، حيث يشعر الكثير منهم بالخوف حتى أثناء السير إلى المدرسة أو اللعب في الخارج بسبب التهديد بإطلاق النار وغيره من أعمال العنف المرتبطة بالنزاع.

وأعربت خضر عن شعور اليونيسف بقلق بالغ بشأن حق الأطفال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية في السلامة والحماية وحقهم الأصيل في الحياة.

وحثت اليونيسف جميع الأطراف على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية الأطفال من العنف المرتبط بالنزاع وحماية حقهم الأساسي في البقاء على قيد الحياة، مؤكدة أنه لا ينبغي أبدًا أن يكون الأطفال هدفًا للعنف بغض النظر عمن هم أو مكان وجودهم.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

28/12/2023 20:17:40