استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب بيت لحم
التاريخ
12/28/2023 2:29:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 28 كانون الأول (بترا)- استشهد فلسطيني مساء اليوم الخميس، متأثراً بإصابته بالرصاص الحي، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي صوبه، غرب مدينة بيت لحم.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد محمد صايل عبد القادر الجندي (38 عاماً) من بلدة يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، عقب إطلاق جيش الاحتلال الرصاص الحي عليه قرب حاجز النفق العسكري المقام على أراضي المواطنين غرب بيت لحم.
--(بترا)
م.ف/م ق/ح أ
28/12/2023 20:15:26
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