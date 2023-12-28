استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب بيت لحم

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 28 كانون الأول (بترا)- استشهد فلسطيني مساء اليوم الخميس، متأثراً بإصابته بالرصاص الحي، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي صوبه، غرب مدينة بيت لحم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد محمد صايل عبد القادر الجندي (38 عاماً) من بلدة يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، عقب إطلاق جيش الاحتلال الرصاص الحي عليه قرب حاجز النفق العسكري المقام على أراضي المواطنين غرب بيت لحم.

--(بترا)

م.ف/م ق/ح أ

28/12/2023 20:15:26