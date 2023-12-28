إرادة مبادرة طلابية باليرموك تسلط الضوء على إنجازات الأشخاص ذوي الإعاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 28 كانون الأول (بترا)- اطلقت جامعة اليرموك اليوم الخميس ، مبادرة "ارادة" الهادفة إلى تسليط الضوء على انجازات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتأتي المبادرة بتنظيم من قسم رعاية الطلبة ذوي الإعاقة في عمادة شؤون الطلبة، بالتعاون مع فريق المبادرة الطلابية في الجامعة " وهب الرحمة " .

وقال نائب عميد شؤون الطلبة الدكتور زهير الطاهات خلال فعالية اطلاق المبادرة، إن جامعة اليرموك تفخر وتعتز بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين أثبتوا على الدوام قدرتهم على مواجهة التحديات، واستطاعوا تجاوز الإعاقة بالعزيمة والإرادة الصلبة، وتحقيق إنجازات استثنائية في مختلف المجالات العلمية والثقافية والرياضية، ولا زالوا يواصلون العطاء وينشدون مستقبلا أكثر إنجازاً وتميزاً .

وأكد، أن تمكين هذه الفئة من الطلبة ودعمهم يعد أولوية لدى إدارة الجامعة، حيث تعمل ومن خلال عمادة شؤون الطلبة على توفير كافة الخدمات والتسهيلات التي من شأنها مساعدة هذه الفئة من الطلبة، وتعزيز قدرتهم على مواصلة دراستهم الجامعية بكل يسر وسهولة بعيدا عن أية معيقات.

وتخلل الفعالية التي أقيمت في مدرج الكندي، عرض قصص نجاح لمجموعة من الأشخاص من ذوي الإعاقة من طلبة الجامعة، والعاملين في الجامعة، ومن أفراد المجتمع المحلي، سلطت الضوء على الإنجازات والنجاحات الكثيرة التي استطاعوا تحقيقها.

وفي كلمات لهم خلال العرض، أكد المشاركون أن لا وجود للإعاقة في ظل الإرادة، وأن الإعاقة التي منّ الله بها عليهم لن تكون إلا منطلقا للعطاء والتميز.

--(بترا)

أ غ/م ق/ح أ

28/12/2023 20:14:47