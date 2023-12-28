رئيس مجلس الاعيان: التحديات المقبلة تحتاج إلى خطط مبنية على أسس علمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا)- قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن التحديات المقبلة تحتاج إلى خطط مبنية على أسس علمية للتعامل معها، لا سيما في مرحلة ما بعد الحرب على غزة وما ستخلفه من تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية على الأردن والمنطقة برمتها .

وأكد الفايز خلال رعايته اليوم الخميس حفل المؤتمر العلمي الذي تنظمه لجنة الخدمات العامة بمجلس الأعيان تحت عنوان "توجيه الانتاج العلمي في الجامعات الاردنية لموائمة احتياجات الوزارات والمتطلبات الاجتماعية" على أن التعامل مع تبعات الأحداث الجارية في المحيط والتحديات الداخلية وعلى رأسها الاقتصاد الوطني، يتطلب تقديم الحلول العملية والعلمية لمختلف المشكلات التي تواجه كافة القطاعات للنهوض بعملية التنمية المنشودة في مختلف المجالات .

وأشار الفايز إلى أن قوة الدول وتطورها في مختلف الميادين، يعتمد بالدرجة الأساس على التخطيط الاستراتيجي، الذي عنوانه البحث العلمي المنظم، وأن ذلك يترتب عليه مسؤولية كبيرة، تقع على عاتق الجهات الرسمية والجامعات، والباحثين والأكاديميين ومراكز البحوث العلمية، في اجراء الدراسات والابحاث وعقد المؤتمرات المتخصصة، لتوفير المعلومات الدقيقة والشفافة أمام متخذ القرار، بهدف وضع الخطط القادرة على النهوض بمختلف القطاعات، والسعي نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكداً على ضرورة تفعيل البحث العلمي وايلاؤه الاهمية القصوى".

ودعا رئيس مجلس الأعيان الحكومات ومختلف الجهات ذات العلاقة، إلى توفير الدعم اللازم لتعزيز البحث العلمي، بهدف مواكبة التطور الكبير والنوعي، الذي تشهده مختلف حقول المعرفة، "علينا أن ندرك أهمية البحث العلمي في حل مختلف التحديات التي تعترض عملية التطوير، خاصة الاقتصادية والصحية والتعليمية، وقضايا التنمية المستدامة، وتحديات التغير المناخي ، لافتاً أن الوقت قد حان للنتخلص من حالة استهلاك المعرفة إلى انتاجها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي، إلى نهضة حقيقية لبلدنا بمختلف الجوانب والقطاعات.

وأكد، أن مثل هذه المؤتمرات العلمية يمكنها الإسهام في الولوج لعتبة التخطيط المسبق، المبني على المعرفة والبحث العلمي، وأن تسهم مخرجاتها، في وضع سياسات واستراتيجيات، للخروج بخطط استباقية للتنبؤ بالمخاطر والتحديات، عقب مناقشة مختلف الموضوعات المطروحة، من خلال ورش العمل العديدة والمتخصصة التي سيتناولها المؤتمر، وضرورة موائمة مخرجات وتوصيات المؤتمر ، واستراتيجيات الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني ووجه بسرعة تنفيذها، وأكد على ضرورة أن تكون عابرة للحكومات.

وناقشت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي أدارها رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان العين الدكتور مصطفى حمارنة وتحدث فيها وزير وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظه، والرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية، والدكتور وفاء الخضرا، الدور المحوري للبحث العلمي في معالجة القضايا الوطنية والانتقال إلى مرحلة تطبيق النتائج المنبثقة عن الدراسات العلمية.

ويتناول المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام في البحر الميت، بمشاركة وزراء ومختصين من القطاعين العام والخاص، ورؤساء لجامعات أردنية، تقديم أوراق علمية وحلقات نقاشية تُعنى بأهمية ربط البحث العلمي مع الأوليات الوطنية المنبثقة عن احتياجات الوزرات، ومأسسة مُعامل الأثر المجتمعي للأبحاث والدراسات، ومنهجية عمل الصناديق البحثية العلمية واللجان التوجيهية، وعرض لمصفوفة الأوليات الوطنية من احتياجات الوزارات، ودور الجامعات في انتاج اقتصادياتها المعرفية والعلمية ونقل المعرفة .

--(بترا)

رخ/م ق/ح أ

28/12/2023 19:55:52