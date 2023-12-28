ندوة بعنوان أحداث غزة وتأثيرها على الأمن القومي بجامعة جدارا

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 28 كانون الأول (بترا)- نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة جدارا ندوة بعنوان "أحداث غزة وتأثيرها على الأمن القومي"، تحدث فيها العين بسام حدادين، والعقيد المتقاعد فلاح الجبور، والطالب حمزة طبنجات .

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور حابس الزبون خلال الندوة التي إحتضنها مدرج إبن رشد في الجامعة، أهمية عقد مثل هذه الندوات في ظل العدوان المتواصل الذي تشهده غزة، وأثر هذه الحرب على المملكة والمنطقة.

وأشار إلى دور الأردن قيادة وحكومة وشعباً في دعم صمود الأهل في القطاع والدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف هذه الحرب الشرسة، وتحدث عن التشريعات الناظمة لتشجيع العمل الحزبي لطلبة الجامعات.

بدوره، تحدث العين حدادين، عن أحداث غزة وتأثيرها على الأمن القومي العربي بشكل عام وعلى الأردن بشكل خاص، مبيناً أن الأردن وفلسطين مرتبطان إرتباطاً تاريخياً، يجمعهما وحدة الدم والمصير، وقضية فلسطين من أولى اولويات القيادة الهاشمية والشعبن الأردني، وتصريحات جلالة الملك بأن غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين ولن نسمح بتهجير اهلها، وتطرق إلى موقف الأردن الشجاع ضد هذه الحرب الشرسة على الأهل في غزة.

من جانبه، تحدث العقيد الجبور عن دور الهاشميين والشعب الأردني والجيش العربي الباسل بالدفاع عن ثرى فلسطين وقضيتها العادلة، داعياً قادة العالم لنصرة أهل غزة ورفع الظلم عن عنهم .

بدوره شكر الطالب حمزة طبنجات جامعة جدارا وعمادة شؤون الطلبة على إتاحتهم الفرصة للطلبة للمشاركة بتنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل، وخصوصآ ما يتعلق بتنشيط العمل الحزبي لطلبة الجامعات.

وأكد المتحدثون، أن الأردن بقيادته الحكيمة سيتجاوز كل التحديات التي تواجه الوطن بسبب الحرب البربرية على غزة، كما تجاوز مراحل أصعب من ذلك والتي مرت على الوطن وعلى المنطقة.

وفي ختام الندوة، كرم الدكتور الزبون بدروع تكريمية المتحدثين بالندوة .

--(بترا)

ع ع/م ق/ح أ

28/12/2023 19:48:30