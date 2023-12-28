ندوة بعنوان أحداث غزة وتأثيرها على الأمن القومي بجامعة جدارا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 28 كانون الأول (بترا)- نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة جدارا ندوة بعنوان "أحداث غزة وتأثيرها على الأمن القومي"، تحدث فيها العين بسام حدادين، والعقيد المتقاعد فلاح الجبور، والطالب حمزة طبنجات .
وأكد رئيس الجامعة، الدكتور حابس الزبون خلال الندوة التي إحتضنها مدرج إبن رشد في الجامعة، أهمية عقد مثل هذه الندوات في ظل العدوان المتواصل الذي تشهده غزة، وأثر هذه الحرب على المملكة والمنطقة.
وأشار إلى دور الأردن قيادة وحكومة وشعباً في دعم صمود الأهل في القطاع والدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف هذه الحرب الشرسة، وتحدث عن التشريعات الناظمة لتشجيع العمل الحزبي لطلبة الجامعات.
بدوره، تحدث العين حدادين، عن أحداث غزة وتأثيرها على الأمن القومي العربي بشكل عام وعلى الأردن بشكل خاص، مبيناً أن الأردن وفلسطين مرتبطان إرتباطاً تاريخياً، يجمعهما وحدة الدم والمصير، وقضية فلسطين من أولى اولويات القيادة الهاشمية والشعبن الأردني، وتصريحات جلالة الملك بأن غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين ولن نسمح بتهجير اهلها، وتطرق إلى موقف الأردن الشجاع ضد هذه الحرب الشرسة على الأهل في غزة.
من جانبه، تحدث العقيد الجبور عن دور الهاشميين والشعب الأردني والجيش العربي الباسل بالدفاع عن ثرى فلسطين وقضيتها العادلة، داعياً قادة العالم لنصرة أهل غزة ورفع الظلم عن عنهم .
بدوره شكر الطالب حمزة طبنجات جامعة جدارا وعمادة شؤون الطلبة على إتاحتهم الفرصة للطلبة للمشاركة بتنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل، وخصوصآ ما يتعلق بتنشيط العمل الحزبي لطلبة الجامعات.
وأكد المتحدثون، أن الأردن بقيادته الحكيمة سيتجاوز كل التحديات التي تواجه الوطن بسبب الحرب البربرية على غزة، كما تجاوز مراحل أصعب من ذلك والتي مرت على الوطن وعلى المنطقة.
وفي ختام الندوة، كرم الدكتور الزبون بدروع تكريمية المتحدثين بالندوة .
--(بترا)
ع ع/م ق/ح أ
28/12/2023 19:48:30
MENAFN28122023000117011021ID1107666398
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