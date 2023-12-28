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حماس تدعو المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية لتحرك لضمان دخول المساعدات لغزة

12/28/2023 2:29:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا)- دعت حركة المقاومة الاسلامية حماس المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار، المعينة حديثاً من قبل الأمم المتحدة، "سيغرد كاغ" على ضوء توصيات قرار مجلس الأمن الأخير، "إلى سرعة التحرك وضمان دخول المساعدات الإنسانية اللازمة لقطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إبادة تسببت بتهجير أكثر من 85 بالمئة من أسكان القطاع.
وطالبت حماس في تصريح صحفي، كاغ بضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية وغيرها من الاحتياجات الضرورية إلى كافة مناطق القطاع، وعدم الامتثال لتهديدات الكيان الصهيوني الذي يسعى لحصر توزيع تلك المساعدات في أماكن معينة، وكذلك ضمان الفتح الدائم لمعبر رفح لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وخروج الجرحى والمرضى لتلقي علاجهم في الخارج.
--(بترا)
أ ش/م ق/ح أ
28/12/2023 19:30:53

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