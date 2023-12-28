حماس تدعو المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية لتحرك لضمان دخول المساعدات لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الأول (بترا)- دعت حركة المقاومة الاسلامية حماس المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار، المعينة حديثاً من قبل الأمم المتحدة، "سيغرد كاغ" على ضوء توصيات قرار مجلس الأمن الأخير، "إلى سرعة التحرك وضمان دخول المساعدات الإنسانية اللازمة لقطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إبادة تسببت بتهجير أكثر من 85 بالمئة من أسكان القطاع.
وطالبت حماس في تصريح صحفي، كاغ بضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية وغيرها من الاحتياجات الضرورية إلى كافة مناطق القطاع، وعدم الامتثال لتهديدات الكيان الصهيوني الذي يسعى لحصر توزيع تلك المساعدات في أماكن معينة، وكذلك ضمان الفتح الدائم لمعبر رفح لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وخروج الجرحى والمرضى لتلقي علاجهم في الخارج.
--(بترا)
أ ش/م ق/ح أ
28/12/2023 19:30:53
MENAFN28122023000117011021ID1107666397
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