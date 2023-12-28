الأونروا : 40 بالمئة من سكان غزة معرضون لخطر المجاعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا)- أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، وأن 40 بالمئة من السكان معرضون لخطر المجاعة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها مدير شؤون "أونروا" في غزة، توماس وايت، اليوم الخميس، على حساب الوكالة الأممية عبر منصة "إكس" .

وأضاف وايت أن "كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء".

وقال: "الحقيقة هي أننا بحاجة إلى المزيد من المساعدات لسكان غزة، والأمل الوحيد المتبقي هو وقف إطلاق النار الإنساني".

واختتم المسؤول الأممي بالقول إن "قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، و40 بالمئة من السكان معرضون الآن لخطر المجاعة".

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

28/12/2023 19:33:03