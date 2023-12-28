غزة.. سيدة الحضور بمهرجان الشعر الأول لشعراء الجامعات الأردنية بالجامعة الهاشمية

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 28 كانون الأول(بترا)-عمر ضمرة- حضرت "غزة" بصبر أهلها، وصمود أبنائها، وبسالة أبطالها، وصراخ أطفالها، في قصائد الشعراء الطلبة التي ألقوها في "مهرجان الشعر الأول لشعراء الجامعات الأردنية" بعنوان "القابضون على جمر الحياة"، الذي نظمته دائرة النشاط الثقافي والفني في عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع مركز اللغات في الجامعة الهاشمية، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

وأكد عميد شؤون الطلبة الدكتور باسل المشاقبة، أن مواسم الألق والإبداع متواصلة في الجامعة الهاشمية، حيث أن رؤية الجامعة تركز على تحقيق الإبداع على أرض الواقع، واكتشاف المواهب الحقيقية من أبناء الجامعات الأردنية، معبراً عن فخره واعتزازه بمثل هذه الطاقات الشعرية، التي سترفد المشهد الشعري الوطني بمواهب واعدة، وفاعلة في الحراك الثقافي الذي يشهده الأردن الغالي.

من جهتها، قالت مديرة دائرة النشاط الثقافي والفني الدكتورة حنان سعادات، أن مهرجان الشعر الطلابي كشف عن مواهب تستحق من الجميع، الدعم والرعاية للوصول إلى ما نصبو إليه في هذا الوطن العزيز،مؤكدة دور العمادة بدوائرها المختلفة بدعم ورعاية المواهب الإبداعية الطلابية في مختلف المجالات ،وفي المقدمة منها المجالات الثقافية والفنية والأدبية التي تعبر عن وجدان الأمة والوطن.

بدورهما، قال الدكتور ظاهر الزواهرة، والدكتور حسام العمري اللذان أشرفا على دورات الشعر والإلقاء، أن الطلبة الشعراء أظهروا قدرات عالية في التعبير عن ما يجول في خاطر كل واحد فينا من الأمل بالنصر العزيز في غزة ومواجهة الهمجية العدوانية على أهلنا هناك.

وأشارا إلى أن القصائد تميزت بسلاسة اللغة، ومهارة الإلقاء والانجذاب للأفكار المبتكرة وسعة الخيال، وحب اللغة العربية واستخدام الشعر في غايات نبيلة ،الأمر الذي حرك في الجمهور التفاعل الكبير.

وارتقى منصة الشعر كل من الطلبة الشعراء: صفوان العمري/الجامعة الهاشمية، وحازم المطلق/الجامعة الأردنية، وإحسان الرواشدة/الجامعة الهاشمية، ولين حماد/جامعة العلوم والتكنولوجيا، وزيد الشيباني/الجامعة الهاشمية، وريم حمدان/الجامعة الهاشمية، وعبدالرحمن القضاة/جامعة العلوم الإسلامية.

وفي ختام المهرجان، سلمت الشهادات إلى الشعراء المشاركين، كما تم تسليم الشهادات إلى الطلبة المشاركين في دورة فن الشعر، ودورة الكتابة الإبداعية، ودورة فن الإلقاء والخطابة، والقصة القصيرة.

--(بترا)

ع ض/م ق/ح أ

28/12/2023 19:29:48