غزة.. سيدة الحضور بمهرجان الشعر الأول لشعراء الجامعات الأردنية بالجامعة الهاشمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 28 كانون الأول(بترا)-عمر ضمرة- حضرت "غزة" بصبر أهلها، وصمود أبنائها، وبسالة أبطالها، وصراخ أطفالها، في قصائد الشعراء الطلبة التي ألقوها في "مهرجان الشعر الأول لشعراء الجامعات الأردنية" بعنوان "القابضون على جمر الحياة"، الذي نظمته دائرة النشاط الثقافي والفني في عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع مركز اللغات في الجامعة الهاشمية، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.
وأكد عميد شؤون الطلبة الدكتور باسل المشاقبة، أن مواسم الألق والإبداع متواصلة في الجامعة الهاشمية، حيث أن رؤية الجامعة تركز على تحقيق الإبداع على أرض الواقع، واكتشاف المواهب الحقيقية من أبناء الجامعات الأردنية، معبراً عن فخره واعتزازه بمثل هذه الطاقات الشعرية، التي سترفد المشهد الشعري الوطني بمواهب واعدة، وفاعلة في الحراك الثقافي الذي يشهده الأردن الغالي.
من جهتها، قالت مديرة دائرة النشاط الثقافي والفني الدكتورة حنان سعادات، أن مهرجان الشعر الطلابي كشف عن مواهب تستحق من الجميع، الدعم والرعاية للوصول إلى ما نصبو إليه في هذا الوطن العزيز،مؤكدة دور العمادة بدوائرها المختلفة بدعم ورعاية المواهب الإبداعية الطلابية في مختلف المجالات ،وفي المقدمة منها المجالات الثقافية والفنية والأدبية التي تعبر عن وجدان الأمة والوطن.
بدورهما، قال الدكتور ظاهر الزواهرة، والدكتور حسام العمري اللذان أشرفا على دورات الشعر والإلقاء، أن الطلبة الشعراء أظهروا قدرات عالية في التعبير عن ما يجول في خاطر كل واحد فينا من الأمل بالنصر العزيز في غزة ومواجهة الهمجية العدوانية على أهلنا هناك.
وأشارا إلى أن القصائد تميزت بسلاسة اللغة، ومهارة الإلقاء والانجذاب للأفكار المبتكرة وسعة الخيال، وحب اللغة العربية واستخدام الشعر في غايات نبيلة ،الأمر الذي حرك في الجمهور التفاعل الكبير.
وارتقى منصة الشعر كل من الطلبة الشعراء: صفوان العمري/الجامعة الهاشمية، وحازم المطلق/الجامعة الأردنية، وإحسان الرواشدة/الجامعة الهاشمية، ولين حماد/جامعة العلوم والتكنولوجيا، وزيد الشيباني/الجامعة الهاشمية، وريم حمدان/الجامعة الهاشمية، وعبدالرحمن القضاة/جامعة العلوم الإسلامية.
وفي ختام المهرجان، سلمت الشهادات إلى الشعراء المشاركين، كما تم تسليم الشهادات إلى الطلبة المشاركين في دورة فن الشعر، ودورة الكتابة الإبداعية، ودورة فن الإلقاء والخطابة، والقصة القصيرة.
--(بترا)
ع ض/م ق/ح أ
28/12/2023 19:29:48
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