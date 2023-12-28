محاضرة في اليرموك حول الصحة الرقمية ودورها بتطوير الأنظمة الصحية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 28 كانون الأول (بترا)- نظمت كليتا تكنولوجيا المعلومات والطب في جامعة اليرموك اليوم الخميس، محاضرة حول الصحة الرقمية ودورها بتطوير الأنظمة الصحية، تحدث فيها الدكتور محمد عودة، من الأكاديمية العالمية للصحة الرقمية– بريستول في المملكة المتحدة.

وقال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور قاسم الردايدة خلال افتتاح المحاضرة، بحضور عميد كلية الطب الدكتورة منار اللوما وأكاديميين وطلبة، إن الصحة الرقمية، هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساعدة في معالجة المشاكل الصحية والتحديات التي يواجهها الأشخاص قيد العلاج .

وأضاف، أن الصحة الرقمية تشمل التقنيات وحلول الأجهزة والبرامج والخدمات، بما في ذلك الطب عن بُعد والتحليل المستند إلى الويب والهواتف المحمولة والتطبيقات والرسائل النصية والأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة استشعار العيادة أو المراقبة عن بُعد.

وأشار إلى ما تهتم به الصحة الرقمية من تطوير أنظمة صحية مترابطة باستخدام التقنيات الحاسوبية والذكاء الاصطناعي والأجهزة الذكية وتقنيات التحليل الحسابي ووسائط الاتصال لمساعدة متخصصي الرعاية الصحية وعملائهم في إدارة الأمراض والمخاطر الصحية، فضلاً عن تعزيز الصحة والرفاه للأفراد.

من جهته، قال عودة في محاضرته، إن الصحة الرقمية تشمل تمكين الأدوات في خدمة المرضى، وتتمثل أهدافها في جسر الفجوة في مجال الرعاية الصحية بين الشعوب في مختلف المناطق، مشيراً إلى ما يسمى رحلة المريض والمعاناة التي يمر بها، كمرضى السرطان والمرضى الذين يعانون من ضعف السمع ومشاكل في النطق.

وأشار إلى أن جسر الفجوة يهدف إلى تمكين الأفراد والمجتمعات من الحصول على الرعاية الصحية بشكل عاجل وتحسين مستوى الصحة والرعاية الصحية ، مستعرضاً أدوار الصحة الرقمية في رحلة الرعاية الصحية للإنسان من مرحلة الوقاية من الأمراض والسيطرة على انتشارها وتقديم الرعاية الصحية الأولية، مرورا بالتشخيص ثم العلاج ثم الرعاية والمعافاة والشفاء والمتابعة بعد ذلك.

وبين انه لتحقيق أهداف الصحة الرقمية وتوظيفها، فالضرورة تقتضي تغيير طريقة التفكير تجاه تبني التكنولوجيا الحديثة في مجال الرعاية الصحية وتبني الحوكمة الحديثة الناظمة لرحلة الرعاية الصحية، لافتاً إلى التحديات التي تواجه منظومة الصحة والتي تشمل التشريعات والحوكمة والاستثمار وأمن البيانات للمريض ومنظومة الرعاية الصحية وغيرها من التحديات.

-- (بترا)

أ غ/م ق/ح أ

28/12/2023 19:10:15