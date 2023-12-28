أكاديمي من جامعة الزرقاء يشارك في المؤتمر العالمي لطب الأسنان

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 28 كانون الأول(بترا)-شارك نائب عميد كلية طب الأسنان بجامعة الزرقاء الدكتور فائق المقدادي،في المؤتمر العالمي لطب الأسنان،والذي إنعقد في إسطنبول/ تركيا.

وحضر المؤتمر أطباء وعدد من الباحثين من مختلف دول العالم بهدف تبادل الخبرات العلمية والاكاديمية، حيث قدم المقدادي ورقة علمية عن إنشاء برنامج دكتور في طب وجراحة الفم والأسنان في جامعة الزرقاء كأول برنامج من نوعه في الجامعات الخاصة في المملكة، وسيتم نشره في مجلة مصنفة في سكوبس.

وتأتي مشاركة المقدادي في المؤتمر ضمن مساعي جامعة الزرقاء لدعم الباحثين الأكاديميين فيها، وتعزيز شراكاتهم مع المؤسسات البحثية الوطنية والدولية، والإطلاع على التجارب العالمية في التخصصات الدقيقة التي تنعكس على عمل الاكاديميين في الجامعة علميا وبحثيا.

يذكر أن البحث مشترك مع ثلاثة أعضاء آخرين من كلية طب الأسنان بجامعة الزرقاء: وهم عميد الكلية الدكتور أيمن القطيطات والدكتور شعيب هودو والدكتور قاسم إبراهيم.

--(بترا)

ع ض/م د/ح أ

28/12/2023 19:08:11