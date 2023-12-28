أكاديمي من جامعة الزرقاء يشارك في المؤتمر العالمي لطب الأسنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 28 كانون الأول(بترا)-شارك نائب عميد كلية طب الأسنان بجامعة الزرقاء الدكتور فائق المقدادي،في المؤتمر العالمي لطب الأسنان،والذي إنعقد في إسطنبول/ تركيا.
وحضر المؤتمر أطباء وعدد من الباحثين من مختلف دول العالم بهدف تبادل الخبرات العلمية والاكاديمية، حيث قدم المقدادي ورقة علمية عن إنشاء برنامج دكتور في طب وجراحة الفم والأسنان في جامعة الزرقاء كأول برنامج من نوعه في الجامعات الخاصة في المملكة، وسيتم نشره في مجلة مصنفة في سكوبس.
وتأتي مشاركة المقدادي في المؤتمر ضمن مساعي جامعة الزرقاء لدعم الباحثين الأكاديميين فيها، وتعزيز شراكاتهم مع المؤسسات البحثية الوطنية والدولية، والإطلاع على التجارب العالمية في التخصصات الدقيقة التي تنعكس على عمل الاكاديميين في الجامعة علميا وبحثيا.
يذكر أن البحث مشترك مع ثلاثة أعضاء آخرين من كلية طب الأسنان بجامعة الزرقاء: وهم عميد الكلية الدكتور أيمن القطيطات والدكتور شعيب هودو والدكتور قاسم إبراهيم.
--(بترا)
ع ض/م د/ح أ
28/12/2023 19:08:11
MENAFN28122023000117011021ID1107666392
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