اجتماع في وزارة الزراعة لتعزيز تشاركية دعم المسار التعاوني في البادية الجنوبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الأول(بترا)- عقد في وزارة الزراعة اليوم الخميس اجتماع برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ووزير الداخلية مازن الفراية، بحضور محافظ الكرك فراس أبو الغنم والعين عاطف الحجايا، ومدير عام المؤسسة التعاونية ومدير الصندوق الهاشمي لواء القطرانة، ورئيس بلدية الأبيض وعدد من ممثلي المؤسسات، حيث تم مناقشة بعض المشاريع التي تخدم المزارعين ومربي الماشية في البادية الجنوبية ومنطقة القطرانة.
وجاء إنعقاد الإجتماع بهدف تعزيز التشاركية بين الوزارتين بما يدعم المسار التعاوني.
وقال الحنيفات، إن زيادة الدور التعاوني في إنشاء جمعيات تفيد الأسر وتوفر فرص عمل ومصدر دخل واستثمار يحاكي متطلبات تلك المناطق وهويتها الزراعية وخاصة زراعة الأعلاف في إطار بناء الجمعيات التعاونية في المحافظات والأطراف وتكاتف المؤسسات لإيجاد فرص نجاح لهذه الجمعيات بما يضمن استدامة عملها وانعكاسه على الأسر المستهلكة وتحويلها إلى أسر منتجة مما يقلل من معدلات البطالة والفقر.
من جانبه، أكد الفراية دعم وزارة الداخلية للجهد التعاوني الذي يحقق البعد التنموي للمحافظات والأطراف وفي إطار يضمن تحقيق فوائد تراكمية ومجزية للشباب وتأثيرها على الأسر المنتجة.
--(بترا)
رح/م ق/ح أ
28/12/2023 19:06:41
MENAFN28122023000117011021ID1107666391
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