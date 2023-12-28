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اجتماع في وزارة الزراعة لتعزيز تشاركية دعم المسار التعاوني في البادية الجنوبية

12/28/2023 2:29:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول(بترا)- عقد في وزارة الزراعة اليوم الخميس اجتماع برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ووزير الداخلية مازن الفراية، بحضور محافظ الكرك فراس أبو الغنم والعين عاطف الحجايا، ومدير عام المؤسسة التعاونية ومدير الصندوق الهاشمي لواء القطرانة، ورئيس بلدية الأبيض وعدد من ممثلي المؤسسات، حيث تم مناقشة بعض المشاريع التي تخدم المزارعين ومربي الماشية في البادية الجنوبية ومنطقة القطرانة.
وجاء إنعقاد الإجتماع بهدف تعزيز التشاركية بين الوزارتين بما يدعم المسار التعاوني.
وقال الحنيفات، إن زيادة الدور التعاوني في إنشاء جمعيات تفيد الأسر وتوفر فرص عمل ومصدر دخل واستثمار يحاكي متطلبات تلك المناطق وهويتها الزراعية وخاصة زراعة الأعلاف في إطار بناء الجمعيات التعاونية في المحافظات والأطراف وتكاتف المؤسسات لإيجاد فرص نجاح لهذه الجمعيات بما يضمن استدامة عملها وانعكاسه على الأسر المستهلكة وتحويلها إلى أسر منتجة مما يقلل من معدلات البطالة والفقر.
من جانبه، أكد الفراية دعم وزارة الداخلية للجهد التعاوني الذي يحقق البعد التنموي للمحافظات والأطراف وفي إطار يضمن تحقيق فوائد تراكمية ومجزية للشباب وتأثيرها على الأسر المنتجة.
--(بترا)
رح/م ق/ح أ
28/12/2023 19:06:41

MENAFN28122023000117011021ID1107666391

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