السبت دوام لمديريات الضريبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الأول (بترا)- جددت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات دعوتها لجميع المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم خلال العام الحالي ضرورة تسديدها قبل انتهاء العام الحالي 2023 وذلك بمراجعة مديرياتها ومركزها الرئيسي يومي السبت والأحد لتصويب أوضاعهم الضريبية علماً أنه بإمكان المكلفين تسديد الأرصدة المترتبة عليهم من خلال وسائل الدفع الالكتروني.
وبينت الدائرة، أن يوم السبت سيكون دواما لمديريات الدائرة في عمان والزرقاء وإربد والعقبة لغايات تسديد الأرصدة المترتبة على المكلفين، كما تقرر تمديد دوام المحاسبين وأمناء الصناديق ومكاتب خدمة الجمهور في هذه المديريات لغاية الساعة السادسة من مساء يوم الاحد المقبل لغايات تمكين المكلفين من تسديد الارصدة المترتبة عليهم قبل انتهاء السنة المالية الحالية.
--(بترا)
رش/م ق/اح
28/12/2023 18:43:55
MENAFN28122023000117011021ID1107666390
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.