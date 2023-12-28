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السبت دوام لمديريات الضريبة

12/28/2023 2:29:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا)- جددت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات دعوتها لجميع المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم خلال العام الحالي ضرورة تسديدها قبل انتهاء العام الحالي 2023 وذلك بمراجعة مديرياتها ومركزها الرئيسي يومي السبت والأحد لتصويب أوضاعهم الضريبية علماً أنه بإمكان المكلفين تسديد الأرصدة المترتبة عليهم من خلال وسائل الدفع الالكتروني.
وبينت الدائرة، أن يوم السبت سيكون دواما لمديريات الدائرة في عمان والزرقاء وإربد والعقبة لغايات تسديد الأرصدة المترتبة على المكلفين، كما تقرر تمديد دوام المحاسبين وأمناء الصناديق ومكاتب خدمة الجمهور في هذه المديريات لغاية الساعة السادسة من مساء يوم الاحد المقبل لغايات تمكين المكلفين من تسديد الارصدة المترتبة عليهم قبل انتهاء السنة المالية الحالية.
--(بترا)
رش/م ق/اح
28/12/2023 18:43:55

MENAFN28122023000117011021ID1107666390

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