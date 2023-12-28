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المنتخب الوطني لكرة القدم يخسر أمام لبنان

12/28/2023 2:29:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا) - خسر المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره اللبناني بنتيجة 1-2 في المباراة الودية التي جرت اليوم الخميس في مدينة طرابلس اللبنانية.
وجاءت هذه المباراة في إطار تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس آسيا التي تنطلق في قطر 12 الشهر المقبل.
--(بترا)
خ خ/م ق/hp
28/12/2023 18:26:37

MENAFN28122023000117011021ID1107666388

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