المنتخب الوطني لكرة القدم يخسر أمام لبنان

المنتخب الوطني لكرة القدم يخسر أمام لبنان
التاريخ
12/28/2023 2:29:11 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الأول (بترا) - خسر المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره اللبناني بنتيجة 1-2 في المباراة الودية التي جرت اليوم الخميس في مدينة طرابلس اللبنانية.
وجاءت هذه المباراة في إطار تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس آسيا التي تنطلق في قطر 12 الشهر المقبل.
--(بترا)
خ خ/م ق/hp
28/12/2023 18:26:37
MENAFN28122023000117011021ID1107666388
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