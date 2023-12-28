تأهيل 3 حضانات لتكون صديقة للطفل في إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 28 كانون الأول (بترا)- أنهى فريق "مبادرة" بالتعاون مع بلدية إربد ومديرية التنمية الاجتماعية والدفاع المدني ومنظمة "كير"، إعادة تأهيل ثلاث حضانات اطفال، لتكون آمنة وصديقة للطفل.

وقالت مسؤولة المبادرة حنان الزعبي إن "مبادرة" تهدف الى تحقيق البيئة الآمنة مكانيًّا وتربويًّا وصحيًّا، مشيرة إلى أن "مبادرة" ستقوم لاحقًا بتأهيل حضانات أخرى في إربد وتزويدها بالفرش والتدفئة وإجراء صيانة عامة.

وقال رئيس البلدية نبيل الكوفحي إن الجهود التي بذلها فريق "مبادرة" تصب في إطار المسؤولية المجتمعية الرامية للاهتمام بالإنسان أيا كان طفلاً أو شاباً أو امرأة لتحقيق رسالة البلدية بأن تكون المدينة خضراء ومستدامة وذكية جاذبة للاستثمار وتحقق السعادة للإنسان.

وقال مدير دفاع مدني غرب إربد العقيد محمد أبوالزينات، إن مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي بمختلف نشاطاتها ورسائلها رديف للمواطن ويهمها سلامته وتقدمه وازدهاره، مؤكدًا أن العمل التطوعي جزء من ثقافتنا العامة، وأن الدفاع المدني جاهز للتشاركية مع أي جهة لانجاح مثل هذه المبادرات الهادفة.

ودعا مدير التنمية الاجتماعية محمد أبو طربوش الشباب الى القيام بمبادرات إيجابية، مشيرًا إلى أن الحضانة تكوّن شخصية الطفل وتحدد مستقبله.

--(بترا)

م ق/م د/اح

28/12/2023 17:48:15