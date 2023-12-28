ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار وتراجعه أمام اليورو

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 28 كانون الأول (بترا)- ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي، بينما تراجع أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو).

ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، فقد ارتفع الإسترليني اليوم الخميس بنسبة 55ر0 بالمئة ليصل الى 279ر1 دولار، في حين انخفض أمام اليورو بنسبة 02ر0 بالمئة الى 151ر1 يورو.

--(بترا)

رش/م ق/ اح

28/12/2023 17:36:44