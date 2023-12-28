ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار وتراجعه أمام اليورو

ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار وتراجعه أمام اليورو
التاريخ
12/28/2023 2:29:10 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 28 كانون الأول (بترا)- ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي، بينما تراجع أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو).
ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، فقد ارتفع الإسترليني اليوم الخميس بنسبة 55ر0 بالمئة ليصل الى 279ر1 دولار، في حين انخفض أمام اليورو بنسبة 02ر0 بالمئة الى 151ر1 يورو.
--(بترا)
رش/م ق/ اح
28/12/2023 17:36:44
MENAFN28122023000117011021ID1107666386
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