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العقبة: ورشة عمل حول معايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

12/28/2023 2:29:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 28 كانون الأول (بترا) أمين المعايطة- نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميّز، اليوم الخميس، ورشة عمل لمعايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتمّيز وانموذجها الجديد .
وأكد الأمين العام المفوض المالي والإداري في السلطة الدكتور علي العجارمة خلال رعايته فعاليات الورشة حرص السلطة على اطلاع كوادرها على أهداف الجائزة ونموذجها الجديد للتميز ومفاهيمها ومعاييرها.
وأضاف، إن جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، أعطت المؤسسات الحكومية فرصة للتنافسية في العمل والإنجاز وتطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع العام، لافتا الى ان المشاركة في الجائزة تهدف الى تجذير مفاهيم التميز في عمل السلطة.
بدوره، أوضح مدير التطوير المؤسسي في السلطة محمد المجالي، أن نموذج التميز الأردني تكمن أهدافه بتمكين الجهات الحكومية من تلبية متطلبات المواطنين للحصول على خدمات حكومية بمستوى جودة أفضل وتوفير خارطة طريق جديدة للمؤسسات الحكومية التي تسعى إلى مستويات أداء أفضل في ظل زيادة مستوى التميز داخل المؤسسات الحكومية بالإضافة وترسيخ دور الجائزة في مجال التحفيز والتحسين والتطوير للإدارة الأردنية وربط النتائج بالقدرات.
--(بترا)
ا م/م ق/اح
28/12/2023 17:35:27

MENAFN28122023000117011021ID1107666385

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