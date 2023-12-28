العقبة: ورشة عمل حول معايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 28 كانون الأول (بترا) أمين المعايطة- نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميّز، اليوم الخميس، ورشة عمل لمعايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتمّيز وانموذجها الجديد .
وأكد الأمين العام المفوض المالي والإداري في السلطة الدكتور علي العجارمة خلال رعايته فعاليات الورشة حرص السلطة على اطلاع كوادرها على أهداف الجائزة ونموذجها الجديد للتميز ومفاهيمها ومعاييرها.
وأضاف، إن جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، أعطت المؤسسات الحكومية فرصة للتنافسية في العمل والإنجاز وتطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع العام، لافتا الى ان المشاركة في الجائزة تهدف الى تجذير مفاهيم التميز في عمل السلطة.
بدوره، أوضح مدير التطوير المؤسسي في السلطة محمد المجالي، أن نموذج التميز الأردني تكمن أهدافه بتمكين الجهات الحكومية من تلبية متطلبات المواطنين للحصول على خدمات حكومية بمستوى جودة أفضل وتوفير خارطة طريق جديدة للمؤسسات الحكومية التي تسعى إلى مستويات أداء أفضل في ظل زيادة مستوى التميز داخل المؤسسات الحكومية بالإضافة وترسيخ دور الجائزة في مجال التحفيز والتحسين والتطوير للإدارة الأردنية وربط النتائج بالقدرات.
--(بترا)
ا م/م ق/اح
28/12/2023 17:35:27
MENAFN28122023000117011021ID1107666385
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