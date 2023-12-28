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الوطني الفلسطيني: لا دولة بدون غزة

12/28/2023 2:29:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 28 كانون الأول (بترا)- طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح الدول العربية المقتدرة مالياً بتوفير شبكة الأمان المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية التي أقرت في أكثر من قمة عربية.
واكد فتوح خلال جلسة للبرلمان العربي حول فلسطين عقدت بجامعة الدول العربية برئاسة رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي، ضرورة تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محكمة جرائم الحرب وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال وأعضاء حكومته كافة وكذلك الضباط الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس.
وأشار الى أن قطاع غزة يشكل نصف الدولة الفلسطينية ولن تكون هناك دولة بدون غزة، ولن يكون هناك أي حل منفصل أو مجزأ للقطاع، مشددا على أننا لن نسمح لأي بالخروج على الإجماع الفلسطيني والشعب الفلسطيني هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في إختيار قيادته وممثليه عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وقال، إن الشعب الفلسطيني يفضل الإستشهاد على أن يكرر مأساة 1948 أو 1967، داعيا المجتمع الدولي أن يبذل كل ما نستطيع من أجل وقف الحرب وإجبار قوات الاحتلال على الانسحاب من قطاع غزة دون قيد أو شرط، وكذلك وقف عدوانه المتكرر في الضفة الغربية.
--(بترا)
ن ا/م ق/ اح
28/12/2023 17:30:38

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