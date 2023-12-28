3 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيمي البريج والنصيرات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا)- استشهد 3 فلسطينين وأصيب آخرون اليوم الخميس، جراء قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيمي البريج والنصيرات في قطاع غزة .

وبحسب مصادر فلسطينية، استهدف القصف الاسرائيلي منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، خلّف شهيدًا وعددًا من المصابين.

وأضافت المصادر، إن طفلتين استشهدتا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على شقة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

--(بترا)

رصد/م ح/م ق/اح

28/12/2023 17:08:53