3 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيمي البريج والنصيرات

3 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيمي البريج والنصيرات
التاريخ
12/28/2023 2:29:05 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الأول (بترا)- استشهد 3 فلسطينين وأصيب آخرون اليوم الخميس، جراء قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيمي البريج والنصيرات في قطاع غزة .
وبحسب مصادر فلسطينية، استهدف القصف الاسرائيلي منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، خلّف شهيدًا وعددًا من المصابين.
وأضافت المصادر، إن طفلتين استشهدتا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على شقة في مخيم النصيرات وسط القطاع.
--(بترا)
رصد/م ح/م ق/اح
28/12/2023 17:08:53
MENAFN28122023000117011021ID1107666382
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